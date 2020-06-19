Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Перечень крупных проектов с госучастием дополнили 15 объектами

Телеканал 360°вчера в 04:37

Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ

Коммерсантъвчера в 03:21

Кабмин расширил перечень крупных проектов с госучастием

ПРАЙМвчера в 02:49

Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Взгляд.рувчера в 02:56

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

RT на русскомвчера в 02:49

Мишустин расширил перечень проектов с государственным участием

Известиявчера в 03:08

Кабмин расширил перечень проектов, которые будут финансироваться из ФНБ

ТАССвчера в 02:37
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Футбол

Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Газета.Ru вчера в 16:49
Политика

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru вчера в 09:48
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Происшествия

Разряд молнии убил табун лошадей в Казахстане

«Каркаралинский район, Тегисшилдикский сельский округ, возле села Жарлы, на озере Кайындыколь в результате разряда молнии погибло 69 голов лошадей», - уточнили в департаменте.
Московский Комсомолец 01:59
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток — 2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
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Экономика

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводы

Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции.
Ведомости вчера в 15:10
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Наука

Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент

Международная команда геологов обнаружила новый континент, который зарождается в Индийском океане.
МедиаПоток вчера в 10:02
9
Общество

Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:57
Футбол

Заболотный высказался о разгромной победе над «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал победу команды над молодёжным составом «Ростова» (10:1) в 23-м туре РПЛ.
Metaratings 01:00
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов

Газета.Ru 02:43
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Авто

В Сети показали обновленный Bentley Bentayga

Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
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Общество

В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM вчера в 12:26
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Футбол

Андрей Лунев – об эмоциях от возобновления Тинькофф РПЛ: «Испытал огромное облегчение»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал, как отреагировал на новость о возобновлении Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 03:07
Шоу-бизнес

Шэрон Стоун показала, как выглядела в молодости

Актриса Шэрон Стоун удивила поклонников в социальных сетях своим архивным снимком.
iReactor вчера в 07:50
Футбол

Фанаты «Ростова» встретили молодых футболистов после матча с «Сочи»

Газета.Ru 02:17
Общество

«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

РИА Новости 02:32
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Политика

Лукашенко рассказал о проблемах в отношениях Беларуси и РФ

Проблемы в отношениях России и Беларуси есть, констатировал президент Беларуси Александр Лукашенко, однако они не катастрофические.
Вестник Кавказа вчера в 08:19
317
Политика

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
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Экономика

АСВ оспорило вывод 180 млн рублей из Радиотехбанка

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» продолжает оспаривать действия по выводу средств из Радиотехбанка в деле о его банкротстве.
Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 04:00
Футбол

«Это безобразие». Быстров раскритиковал матч «Сочи» с «Ростовом»

Экс-футболист национальной команды России и питерского "Зенита" Владимир Быстров подверг критике скандальный матч 23-го тура чемпионата России, в котором основная команда "Сочи" разгромила молодёжный состав "Ростова" (10:1). Напомним, "Ростову" пришлось выставить на игру футболистов молодёжной команды, поскольку основной состав клуба был отправлен на карантин.
Sport.ru 02:58
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Общество

Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай

Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
РИА Новости 01:44
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Армия и оружие

Новейшую военную технику получили псковские десантники

В состав батальонного комплекта техники для псковских десантников входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
Московский Комсомолец Псков вчера в 08:41
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
1,7K
Общество

МЧС предупредило о грозе в Москве

В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

В законопроекте предлагается вернуть пенсионерам все недополученные деньги. Таким образом, пенсии могут вырасти более чем на 14%.
ToDay News Ufa вчера в 16:40
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