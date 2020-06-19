Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт 10:03
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Здоровье
Лихорадку Западного Нила могут подхватить липчане
Липчане рискуют подхватить лихорадку Западного Нила, жителей области просят соблюдать меры осторожности.
Kursk.com 05:10
Культура
Концерт на Мамаевом кургане 24 мая увидит вся Россия
К концерту ведётся масштабная подготовка – на Мамаевом кургане возвели огромные декорации, а непосредственно 24 июня зрители впервые увидят отреставрированную скульптуру «Родина-мать зовёт!».
ИА Городские вести. Волгоград 15:31
Армия и оружие
ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя
Военное дело 01:07
Политика
Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС 08:58
Шоу-бизнес
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым показала их скромную квартиру
Сергей Захаров и Ирина Стерхова жили в скромной арендованной квартире. После смерти возлюбленного ей приходится тянуть на себе весь быт.
ПолитРоссия 18:32
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Футбол
Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 16:20
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 млн
Известия 19:02
Политика
Госдеп оценил исполнение РФ обязательств по контролю над вооружениями
Госдепартамент США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.
РИА Новости 18:38
Общество
Куйвашев разрешил продавать алкоголь после семи вечера
В пятницу, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решении о снятии ряда ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08:47
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия вчера в 16:55
Политика
В России появились орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России появились новые награды - Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Вести.Ru 08:15
Происшествия
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
Политика
Главред National Interest ждет дебатов из-за статьи Путина
Главный редактор американского журнала National Interest Джейкоб Хайлбранн рассчитывает, что статья президента РФ Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.
ФАН 15:09
Политика
Глава Минфина США боится ослабить доллар санкциями
Американские санкции против России и других стран могут ударить по доллару как мировой валюте – этого боится министр финансов США Стивен Мнучин, написал в своей книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" Джон Болтон, экс-советник главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности.
Газета.Ru 15:49
Общество
С 1 июля в Подмосковье смогут открыться фитнес-центры
В Москве фитнес-клубы и бассейны смогут возобновить деятельность с 23 июня. Об этом в начале месяца говорил мэр города Сергей Собянин.
Эхо Москвы 15:31
Происшествия
В Карачаево-Черкесии нашли мертвыми двух пропавших детей
Несовершеннолетних брата и сестру, пропавших 16 июня в Хабезском районе Карачаево-Черкесии, нашли мертвыми, сообщили РБК в пресс-службе СК по республике.
РБК 08:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:21
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings 15:32