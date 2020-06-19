Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Перечень крупных проектов с госучастием дополнили 15 объектами

Телеканал 360°04:37

Кабмин расширил перечень крупных проектов с госучастием

ПРАЙМ02:49

Мишустин расширил перечень проектов с государственным участием

Известия03:08

Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Взгляд.ру02:56

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

RT на русском02:49

Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ

Коммерсантъ03:21

Кабмин расширил перечень проектов, которые будут финансироваться из ФНБ

ТАСС02:37
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Политика

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК 22:09
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Шоу-бизнес

Пелагея может потребовать алименты в 1,5 миллиона

С учетом доходов спортсмена, певица может получать около 1,5 миллиона рублей на воспитание дочери.
Телеканал 360° 04:46
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Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Газета.Ru 09:18
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Политика

Путин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске

Южный Федеральный 09:21
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Общество

WSJ: в США отказались от названия эскимо, чтобы не обидеть эскимосов

E-radio.usa В США компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного мороженного и отказалась от слова "эскимо", чтобы не обижать группу коренных народов, которых можно встретить на территориях Гренландии, канадского Нунавута, а также Аляски и восточных районов Чукотки.
РЕН ТВ 21:31
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
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Здоровье

Жителей Иркутской области приглашают бесплатно провериться на антитела к коронавирусу

Роспотребнадзор вместе с медорганизациями Иркутской области проведёт бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, сообщалось 19 июня на сайте регионального управления ведомства.
ИрСити 22:27
Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
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Футбол

Ворскла — Днепр-1 2:0

В матче чемпионата Украины по футболу «Ворскла» играла с «Днепром-1». Полтавский клуб одержал победу со счетом 2:0.
Bookmaker-ratings.ru 13:58
Политика

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

США пригласили Китай присоединиться к переговорам российской и американской сторон, на которых будет обсуждаться контроль над вооружениями.
РБК 21:19
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Политика

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль

О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 вчера в 13:03
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Энергетика

Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи

Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть.
РИА Новости вчера в 01:00
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Происшествия

Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова

Московский Комсомолец вчера в 13:52
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

В Госдуме предложили вернуть пенсионерам все недополученные деньги, таким образом, пенсии могут быть увеличены более чем на 14 процентов.
Primpress.ru 13:30
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Футбол

Гвардиола сообщил, что Сане уйдет из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что немецкий форвард Лерой Сане отказался продлевать контракт с клубом.
Нева Спорт 09:06
Политика

США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов

Соединенные Штаты отклонили в пятницу запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.
ТАСС 20:17
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
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Общество

Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru 16:27
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета Сбербанк ввел комиссию для физлиц за внутренние переводы через банкоматы в размере 1% от суммы, пишет Коммерсантъ .
ИжевскИнфо.РУ 05:59
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости 14:39
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Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Общество

В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр

"За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - заявили в МВД.
Газета.Ru 20:09
Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
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Армия и оружие

Румыния прокомментировала упоминание России в своей стратегии обороны

По словам министра, румынская стратегия обороны, проект которой недавно был передан для одобрения в парламент страны, продолжает предыдущие стратегии обороны Румынии, и нет ничего необычного в том, чтобы отметить поведение России в регионе.
Известия 15:42
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Здоровье

Круглый рассказал, кому можно будет не делать прививку от коронавируса

Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
Парламентская газета 18:17
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