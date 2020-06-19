Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Средства Фонда национального благосостояния потратят еще на 15 проектов

Бизнес-новости в Кирове02:57

Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Взгляд.ру02:56

Кабмин расширил перечень проектов, которые будут финансироваться из ФНБ

ТАСС02:37

ФНБ профинансирует несколько новых проектов

ПолитРоссия02:49

Кабмин расширил перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет ФНБ

ПРАЙМ02:49

Правительство расширило перечень финансируемых из ФНБ проектов

iReactor02:44

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

RT на русском02:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
273
Политика

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
9
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 17 июня в 14:07
5,1K
Общество

В Краснодарском крае разрешена работа всех гостиниц

REGNUM вчера в 05:58
2
Общество

Власти Чувашии решили организовать похороны Игнатьева

В Чувашии создали правительственную комиссию по организации похорон экс-главы республики Михаила Игнатьева.
Московский Комсомолец 02:33
5
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
617
Общество

В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе

Прекратили работу 36 непродовольственных магазинов, открылись 15, среди продовольственных закрылись 14, открылись восемь.
Коммерсантъ 02:42
2
Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
1,9K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
Общество

Неизвестные сломали дерево в парке XXII Партсъезда

Работы по благоустройству парка за Дворцом молодежи уже начались, при этом местных жителей не устраивает утвержденный проект.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 02:46
45
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 06:10
Происшествия

В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
4
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
2,8K
Технологии

Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004

Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 22:00
16
Политика

Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
27
Общество

В Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах

Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 11:42
31
Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
499
Игры

Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли

Известия вчера в 22:05
60
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
671
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
193
Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК вчера в 09:13
53
Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Футбол

«Реал» разгромил «Валенсию» Черышева в матче чемпионата Испании

РБК вчера в 20:01
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной

Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
155
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
168
Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
41
Армия и оружие

НАТО согласовало ответ на усиление ядерной мощи России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам онлайн встречи глав министерств обороны стран-участниц Альянса, что повышение Россией своей ракетной мощи является "безответственным" и представляющим угрозу для НАТО.
Газета.Ru 17 июня в 15:56
186
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
161
Транспорт

Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
Футбол

Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Vprognoze.ru 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное