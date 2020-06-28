с чего всё началось

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Путешествия Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова. 2

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 7,9K

Происшествия Среди новых заболевших COVID-19 под Калининградом есть двое детей Выявлено 2426 случаев заражения, 1406 человек из них выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1066 человек, в том числе 61 в условиях обсерватора.

Футбол Ганчаренко останется главным тренером ЦСКА Как сообщается, сегодня, 28 июня, московский клуб объявит о возвращении Виктора Ганчаренко к исполнению обязанностей главного тренера команды.

Общество В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 29

Политика Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. 1

Здоровье 109 заражений коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек. 1,3K

Политика Путин рассказал, откуда берутся деньги на выплаты гражданам Президент России Владимир Путин объяснил, откуда берутся средства на выплаты гражданам и поддержку экономики.

Авто Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.).

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,6K

Общество Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что голосование по поправкам в Конституцию идет активно и без серьезных нарушений. 5

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет С инициативой о распространении выплаты единовременного пособия в размере 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет в связи с коронавирусом обращалась уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. 5,8K

Происшествия На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.

Происшествия На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. 6

Политика Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной. 501