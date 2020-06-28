с чего всё началось

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 8,4K

Гаджеты Samsung Galaxy Fold Lite будет стоить 900 долларов Уже 5 августа компания Samsung представит новые смартфоны Galaxy Note, новый Galaxy Z Flip и Galaxy Fold 2. Как оказалось, изначально корейский гигант собирался представить в этот день и Galaxy Fold Lite, стоимость которого составит около 900 долларов.

Общество Ученый назвал условие разрушения сибирских городов Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. 82

Общество В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию. 13

Авто В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС До появления доведенных под стандарты автомобилей пройдет немало времени, но уже сейчас дилер из Германии просит возобновить продажи Lada в Европе. 278

Экономика В Госдуме заявили о существенном повышении МРОТ Минимальный размер оплаты труда, по мнению депутатов Государственной думы, не должен быть менее 20 тыс. руб. Как заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть равен 20 тыс. руб. По ее словам, на меньшую сумму практически невозможно прожить. 6

Общество Серебренников получил условный срок за хищение 129 млн рублей Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд признал Кирилла Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского, виновными в хищении 129 млн рублей. 2,6K

Политика Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2» Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 387

Политика Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах Конте подчеркнул, что во взглядах Меркель изменений не произошло, но он сам ведет бухгалтерские книги.