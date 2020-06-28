Коронавирус
Российская газетаПравительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.
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«Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении правительства.RT на русском04:10
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Расширен список отраслей экономики, пострадавших от последствий распространения COVID-19
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