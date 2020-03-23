Коронавирус

МонаВистаМонаВистаПравительство расширило список системообразующих компаний в три раза

Правительство России в три раза, с 200 до 600 расширило список системообразующих компаний. Об этом со ссылкой на документ сообщило издание "Ведомости".
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Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился до 600.
Ведомости04:27

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«Теремок» раскритиковал включение «Макдоналдса» в список системообразующих компаний

Ведомости17:09

СМИ узнали о включении «Макдоналдса» в список системообразующих компаний

РБК10:13

В список системообразующих компаний России хотят включить McDonald’s и Burger King

Вести.Ru06:25

Правительство включило «ИКЕА» и «Вкусвилл» в перечень системообразующих предприятий

Интерфакс06:34

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Газета.Ru09:27

«Ведомости»: правительство втрое увеличило список системообразующих компаний

Коммерсантъ05:52

Список системообразующих компаний России расширили втрое. В него вошли «ВкусВилл» и McDonald’s

Forbes05:51
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Общество

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Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
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Названа предварительная сумма строительства газопровода в Забайкалье

Суханюк уточнил, что 180 миллиардов рублей — это только газопровод. Строительство сетей будет зависеть от удалённости газопровода.
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Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

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Компания первой получит отсрочку платежей по лизингу Как выяснил "Ъ", "Аэрофлот", сильно пострадавший от последствий коронавируса, договорился с "ВТБ Лизингом" о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам (19% парка группы) с апреля — сентября 2020 года на июль 2021 года.
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В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 19:36
Здоровье

О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.
Live24 вчера в 01:54
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета 21 марта в 19:41
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
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Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне

Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
МИР 24 08:09
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Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 15:15
Политика

Посольство в США призвало HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посольство России в США призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать людей о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 22:02
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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Польша получила возможность влиять на «Северный поток-2»

Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе.
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Музыка

Мальбек снял голую жену в клипе на песню «Друг»

Роман Варнин, известный под псевдонимом Мальбэк, презентовал новый клип на песню "Друг" в который вошли кадры из домашнего видеоархива с его супругой Сюзанной.
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Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Газета.Ru 09:22
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
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Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Меланья Трамп сдала тест на коронавирус

Первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
RT на русском 20:35
Энергетика

Цена на нефть Brent снижается почти на 2,5%

18 марта цена на нефть марки Brent впервые за 17 лет опустилась ниже 25$ за баррель, а марки WTI — ниже $21 за баррель.
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Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

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Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
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Мусаев включил игрока «Краснодара» в тройку лучших футболистов сезона

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал свою версию лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.
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«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме

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Общество

Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

UfacityNews.ru 18:50
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