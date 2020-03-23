В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился до 600.

с чего всё началось

Правительство России в три раза, с 200 до 600 расширило список системообразующих компаний. Об этом со ссылкой на документ сообщило издание "Ведомости".

Правительство расширило список системообразующих компаний в три раза

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