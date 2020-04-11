Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство расширит лимиты по ипотечным каникулам

Для всех остальных регионов лимит повышен до 2 млн руб. Ранее правительство установило предельный объем ипотечного займа в размере 1,5 млн руб. По оценке ОКБ, на прежние льготы могли рассчитывать менее половины ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов).
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ОКБ: каникулы по новым лимитам могут взять 73% ипотечных заемщиков РФ

РИА Новости10 апреля в 11:24

Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

RT на русском10 апреля в 16:20

Введение пропускного режима в Москве, Пасха дома. Главное о коронавирусе за 10 апреля

ТАСС10 апреля в 12:14

На кредитные каникулы смогут уйти 73% ипотечных заемщиков

Коммерсантъ10 апреля в 13:05

Тверская область ушла на ипотечные каникулы

Московский Комсомолецвчера в 02:57

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфакс10 апреля в 08:12

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБК10 апреля в 08:49
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,1K
Общество

В России за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ умерли 13 пациентов с коронавирусом, общее число выросло до 76, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 09 апреля в 03:46
Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости 00:29
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Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости вчера в 05:55
40
Общество

В России выявили 2186 новых случаев коронавируса

В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
Газета.Ru 03:36
Общество

Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
595
Общество

Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией

Известия 02:35
17
Общество

У коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 13:11
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии

Lenta.ru 01:58
2
Шоу-бизнес

Гудков «похоронил» Гафта в интервью Собчак

Пятый канал 10 апреля в 06:46
7
Общество

Ещё два случая заражения коронавирусом выявили в Крыму

В Крыму зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
Крым 24 03:09
2
Происшествия

В Красноярске ликвидировали пожар в наркодиспансере

RT на русском 03:07
1
Общество

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
174
Общество

Федун считает, что пик пандемии коронавируса в Европе пройден

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса.
RT на русском 02:20
2
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
339
Общество

Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии

Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
Народные новости 02:30
5
Общество

YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
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Происшествия

В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина

Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 10 апреля в 10:06
4
Общество

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Российская газета вчера в 17:38
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Футбол

«Тоттенхэм» может продать Кейна за рекордную сумму из-за долгов

Отмечается, у «Тоттенхэма» сохраняется задолженность по кредитам, которые выдали на строительство новой арены в размере 637 миллионов евро.
Vprognoze.ru 02:10
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
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Происшествия

Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
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Религия

РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан

РБК вчера в 17:45
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Армия и оружие

Медицинский центр в Смоленске построят к началу мая

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что центры будут построены к 15 мая, позднее Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика.
ТАСС вчера в 07:48
Здоровье

В Омске еще у двоих омичей выявили коронавирус

По последним данным регионального минздрава, у 19 омичей подтвержден диагноз COVID-19, из которых семь - это дети.
Омскрегион 02:26
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Политика

Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус

В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru 10 апреля в 21:15
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