Экономика
КоммерсантъПравительство расширит лимиты по ипотечным каникулам
Для всех остальных регионов лимит повышен до 2 млн руб. Ранее правительство установило предельный объем ипотечного займа в размере 1,5 млн руб. По оценке ОКБ, на прежние льготы могли рассчитывать менее половины ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов).
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Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
RT на русском10 апреля в 16:20
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Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
В России за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 13 пациентов с коронавирусом, общее число выросло до 76, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 09 апреля в 03:46
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов
Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости 00:29
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Общество
В России выявили 2186 новых случаев коронавируса
В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
Газета.Ru 03:36
Общество
Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
Общество
У коронавируса нашли новые симптомы
В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 13:11
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Шоу-бизнес
Гудков «похоронил» Гафта в интервью Собчак
Пятый канал 10 апреля в 06:46
Общество
Ещё два случая заражения коронавирусом выявили в Крыму
В Крыму зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
Крым 24 03:09
Происшествия
В Красноярске ликвидировали пожар в наркодиспансере
RT на русском 03:07
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
Общество
Федун считает, что пик пандемии коронавируса в Европе пройден
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса.
RT на русском 02:20
Общество
Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии
Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
Народные новости 02:30
Общество
YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT
Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
Происшествия
В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина
Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 10 апреля в 10:06
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:38
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Кейна за рекордную сумму из-за долгов
Отмечается, у «Тоттенхэма» сохраняется задолженность по кредитам, которые выдали на строительство новой арены в размере 637 миллионов евро.
Vprognoze.ru 02:10
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Происшествия
Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
Армия и оружие
Медицинский центр в Смоленске построят к началу мая
Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что центры будут построены к 15 мая, позднее Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика.
ТАСС вчера в 07:48
Здоровье
В Омске еще у двоих омичей выявили коронавирус
По последним данным регионального минздрава, у 19 омичей подтвержден диагноз COVID-19, из которых семь - это дети.
Омскрегион 02:26
Политика
Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус
В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru 10 апреля в 21:15