Для всех остальных регионов лимит повышен до 2 млн руб. Ранее правительство установило предельный объем ипотечного займа в размере 1,5 млн руб. По оценке ОКБ, на прежние льготы могли рассчитывать менее половины ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов).

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,1K

Общество В России за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом За сутки в РФ умерли 13 пациентов с коронавирусом, общее число выросло до 76, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Религия Православные христиане встречают Вербное воскресенье Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. 51

Происшествия В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона. 255

Общество В России выявили 2186 новых случаев коронавируса В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

Общество Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне. 595

Общество У коронавируса нашли новые симптомы В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости. 107

Общество В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания. 174

Общество Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. 5

Общество YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT. 208

Футбол «Тоттенхэм» может продать Кейна за рекордную сумму из-за долгов Отмечается, у «Тоттенхэма» сохраняется задолженность по кредитам, которые выдали на строительство новой арены в размере 637 миллионов евро.

Общество Умер политолог Александр Некрасов Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. 350

Происшествия Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко. 6

Армия и оружие Медицинский центр в Смоленске построят к началу мая Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что центры будут построены к 15 мая, позднее Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика.