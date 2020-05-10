Коронавирус
Life.ruПравительство расширило возможности регионов в борьбе с коронавирусом
Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.
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Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Экономика сегодня вчера в 13:02
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 09 мая в 00:50
Происшествия
СК назвал предварительную причину пожара в хосписе в Красногорске
По предварительным данным, причиной пожара в хосписе-пансионате в Красногорске стала неисправность электропроводки.
РБК 02:25
Кино
20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»
11 мая 2000 года в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Картина продолжала историю героя первой части дилогии, Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова — младшего.
RT на русском 02:10
Происшествия
В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество
Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Общество
Любовь Соболь и Ксения Собчак провели дебаты. Главное
Журналистка Ксения Собчак и юристка Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сегодня провели дебаты в эфире «Эха Москвы».
Афиша Daily вчера в 13:14
Футбол
«Динамо-Брест» обыграло минское «Динамо»
Советский спорт вчера в 15:08
Происшествия
Погиб гендиректор красноярского «Исторического квартала»
Деловой квартал (Красноярск) 02:29
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничения на прогулки с детьми
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора допустила разрешение на прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер.
МедиаПоток вчера в 07:15
Экономика
Потенциальный объем B2B-сделок на портале поставщиков составляет почти 87 миллионов рублей
Владимир Ефимов отметил, что площадка дает возможность представителям малого и среднего бизнеса расширять портфель заказов и совершать B2B-сделки в максимально сжатые сроки.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:06
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
В Москве в апреле на 15,5% выросла смертность
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек
В Москве зарегистрировано более 4 тыс. новых пациентов, вылечившихся от коронавируса.
Известия 02:56
Технологии
Где купить Assassin’s Creed Valhalla – бонусы предзаказа в магазине
Где купить Assassin’s Creed Valhalla Дата выхода Ассасин Крид Вальгалла назначена на конец 2020 года.
Cyber.sports.ru вчера в 07:16
Общество
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости вчера в 07:04
Наука
Сингапурские ученые аннулировали прогнозы по окончанию пандемии
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна сообщили, что их прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19 в разных странах теперь недействительны.
Известия 02:09
Наука
Ученые пробурили новый вход в пещеру «Таврида» в Крыму
Специалисты пробурили новый вход в пещеру "Таврида" в Крыму, что позволит ученым продолжить изучение открытой в 2018 году уникальной карстовой полости в Белогорском районе полуострова, сообщила пресс-служба Крымского Федерального университета (КФУ).
РИА Новости 02:25
Общество
В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 239 человек
Выздоровело с начала эпидемии 239 человек, за последние 24 часа — пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 02:21
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Здоровье
Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции
Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен.
Профиль вчера в 10:12
Политика
Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября
Лидер Молдавии Игорь Додон предложил провести президентские выборы в стране 1 ноября. Об этом он сообщил на брифинге.
RT на русском 02:55
Единоборства
У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15