Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.

Правительство расширило возможности регионов в борьбе с коронавирусом

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