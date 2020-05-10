Коронавирус

Life.ruLife.ruПравительство расширило возможности регионов в борьбе с коронавирусом

Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.
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Правительство расширило права регионов по расходованию средств из фонда

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Кабмин расширил возможности регионов по использованию средств на борьбу с коронавирусом

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Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19

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По предварительным данным, причиной пожара в хосписе-пансионате в Красногорске стала неисправность электропроводки.
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Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
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Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
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Журналистка Ксения Собчак и юристка Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сегодня провели дебаты в эфире «Эха Москвы».
Афиша Daily вчера в 13:14
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«Динамо-Брест» обыграло минское «Динамо»

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Экономика

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Владимир Ефимов отметил, что площадка дает возможность представителям малого и среднего бизнеса расширять портфель заказов и совершать B2B-сделки в максимально сжатые сроки.
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Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
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В Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии

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В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
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Наука

Ученые пробурили новый вход в пещеру «Таврида» в Крыму

Специалисты пробурили новый вход в пещеру "Таврида" в Крыму, что позволит ученым продолжить изучение открытой в 2018 году уникальной карстовой полости в Белогорском районе полуострова, сообщила пресс-служба Крымского Федерального университета (КФУ).
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Общество

В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 239 человек

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Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
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Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября

Лидер Молдавии Игорь Додон предложил провести президентские выборы в стране 1 ноября. Об этом он сообщил на брифинге.
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У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
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