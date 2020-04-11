Экономика
КоммерсантъПравительство расширит лимиты по ипотечным каникулам
Для всех остальных регионов лимит повышен до 2 млн руб. Ранее правительство установило предельный объем ипотечного займа в размере 1,5 млн руб. По оценке ОКБ, на прежние льготы могли рассчитывать менее половины ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов).
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Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
RT на русскомвчера в 16:20
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Наука
Союз макрофагов и эозинофилов помешал в борьбе с лейшманиозом
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N+1 вчера в 15:00
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
Общество
На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Общество
Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ
Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев.
Absolut TV вчера в 09:43
Политика
Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47
Общество
В Подмосковье введут режим пропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении со следующей недели режима пропусков в регионе для борьбы с распространением нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 13:52
Общество
США обошли Италию и вышли на первое место по числу жертв пандемии
Соединенные Штаты обошли Италию и вышли на первое место в мире по числу смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
ТАСС 12:13
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Политика
Россия и США договорились создать рабочую группу по космосу
Россия и США договорились создать рабочую группу по космосу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Аргументы и Факты 12:23
Хоккей
Пробывший несколько дней в коме игрок «Эдмонтона» Кейв умер
Умер нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв. 25-летний хоккеист несколько дней пробыл в коме из-за кровоизлияния в мозг.
Газета.Ru 12:03
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Политика
МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле
Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Общество
В России за сутки умерли 12 заразившихся коронавирусом
В России за прошедшие сутки зафиксировали 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
РБК 04:28
Религия
В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома
"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15
Общество
Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
Политика
Трамп вводит санкции для стран, не забирающих из США своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым предусматривается введение визовых санкций для государств, которые "отказываются или необоснованно задерживают" вывоз своих граждан после соответствующего запроса Вашингтона.
Московский Комсомолец 07:10
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Происшествия
В Пензе полиция сменила тактику работы в условиях карантина
Представители правоохранительных органов меняют тактику работы с гражданами.
ПензаИнформ 11:10
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
Здоровье
«Медуза»: в Москве поликлинику закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
В Москве закрыли на карантин по коронавирусу первую поликлинику, сообщает «Медуза».
Коммерсантъ 11:27
Космос
Российские космонавты начали эксперимент по биопечати костной ткани
Российские космонавты на МКС начали новый эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крысы.
Российская газета 07:28
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Общество
Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса
Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
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Муфтий Ингушетии умер от коронавируса
Коммерсантъ 10:16