Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Читать в источнике
Комментировать359

Подробнее о событии

Тверская область ушла на ипотечные каникулы

Московский Комсомолец02:57

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Интерфаксвчера в 08:12

Введение пропускного режима в Москве, Пасха дома. Главное о коронавирусе за 10 апреля

ТАССвчера в 12:14

ОКБ: каникулы по новым лимитам могут взять 73% ипотечных заемщиков РФ

РИА Новостивчера в 11:24

Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

RT на русскомвчера в 16:20

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

РБКвчера в 08:49

Мишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой

Коммерсантъвчера в 08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

REGNUM 15:12
109
Общество

Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах.
Известия 17:54
149
Общество

Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге

Lenta.ru вчера в 23:32
579
Происшествия

В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
2
Здоровье

Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса

Для профилактики коронавируса специалисты Минздрава советуют использовать поваренную соль.
9111.ru 09 апреля в 08:32
478
Здоровье

Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
1,1K
Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
SpeedMe 13:37
104
Шоу-бизнес

Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы

Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
31
Общество

Умер кинокритик Александр Тимофеевский

Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер.
BFM.ru 17:37
Энергетика

Новак рассказал о новом соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сокращение суточного объема добычи участниками сделки ОПЕК+ суммарно в ближайшие два месяца составит 10 млн баррелей, во втором полугодии 2020 года снижение составит 8 млн баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ.
Народные новости вчера в 19:24
829
Происшествия

Летевший из Москвы в Минводы пассажирский самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс Москва - Минеральные Воды, подал сигнал тревоги.
Московский Комсомолец вчера в 08:24
2
Общество

В Петербург вернулись туристы из Таиланда

Вечерний Санкт-Петербург 11:15
81
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
35
Шоу-бизнес

Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами

Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
24
Киберспорт

Team Spirit обыграла Liquid на ESL One Los Angeles

Team Spirit выиграла у Team Liquid в матче группового этапа ESL One Los Angeles. Матч завершился со счетом 2:1 по картам.
Cyber.sports.ru 11:54
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
458
Экономика

«Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка

Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
Газета.Ru 08:20
5
Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
8
Происшествия

В Смоленской области умер первый пациент с коронавирусом

В Смоленской области умер первый человек с коронавирусом, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 09:20
33
Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
138
Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
223
Транспорт

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 13:41
2,3K
Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
328
Шоу-бизнес

Звезды и коронавирус: кто помогает, а кто хайпует

Ряд звезд российского шоу-бизнеса решили оказать поддержку врачам петербургской больницы №20 в Петербурге, которые оказались в изоляции.
Мойка78 вчера в 06:00
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
194
Здоровье

Врачи определили кашель, который указывает на рак легких

Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости 05:25
26
Религия

Епископ оценил запрет на посещение богослужений в Москве

Запрет прихожанам посещать богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля сделает верующих сильнее духом и любовью "к службе Божией и к нашим храмам", считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
РИА Новости 18:24
3
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
166
Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
51
Экономика

Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
868
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное