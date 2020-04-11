Экономика
РИА НовостиПравительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
RT на русскомвчера в 16:20
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Общество
Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом
В России с начала эпидемии зарегистрировано 13584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах.
Известия 17:54
Общество
Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге
Lenta.ru вчера в 23:32
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Здоровье
Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса
Для профилактики коронавируса специалисты Минздрава советуют использовать поваренную соль.
9111.ru 09 апреля в 08:32
Здоровье
Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
SpeedMe 13:37
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
Общество
Умер кинокритик Александр Тимофеевский
Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер.
BFM.ru 17:37
Энергетика
Новак рассказал о новом соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сокращение суточного объема добычи участниками сделки ОПЕК+ суммарно в ближайшие два месяца составит 10 млн баррелей, во втором полугодии 2020 года снижение составит 8 млн баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ.
Народные новости вчера в 19:24
Происшествия
Летевший из Москвы в Минводы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс Москва - Минеральные Воды, подал сигнал тревоги.
Московский Комсомолец вчера в 08:24
Общество
В Петербург вернулись туристы из Таиланда
Вечерний Санкт-Петербург 11:15
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Шоу-бизнес
Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
Киберспорт
Team Spirit обыграла Liquid на ESL One Los Angeles
Team Spirit выиграла у Team Liquid в матче группового этапа ESL One Los Angeles. Матч завершился со счетом 2:1 по картам.
Cyber.sports.ru 11:54
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Экономика
«Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка
Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
Газета.Ru 08:20
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
Происшествия
В Смоленской области умер первый пациент с коронавирусом
В Смоленской области умер первый человек с коронавирусом, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 09:20
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Транспорт
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 13:41
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Шоу-бизнес
Звезды и коронавирус: кто помогает, а кто хайпует
Ряд звезд российского шоу-бизнеса решили оказать поддержку врачам петербургской больницы №20 в Петербурге, которые оказались в изоляции.
Мойка78 вчера в 06:00
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Здоровье
Врачи определили кашель, который указывает на рак легких
Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости 05:25
Религия
Епископ оценил запрет на посещение богослужений в Москве
Запрет прихожанам посещать богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля сделает верующих сильнее духом и любовью "к службе Божией и к нашим храмам", считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
РИА Новости 18:24
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03