Экономика
ГЛАС.RUПравительство расширит план по приватизации госкомпаний
Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий. Предполагается, что в него могут включить дополнительные активы. Об этом сегодня рассказала пресс-секретарь главы Минфина Антона Силуанова - Наталия Фоменко.
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с чего всё началось
Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.ТАССвчера в 05:01
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