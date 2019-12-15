Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПравительство расширит план по приватизации госкомпаний

Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий. Предполагается, что в него могут включить дополнительные активы. Об этом сегодня рассказала пресс-секретарь главы Минфина Антона Силуанова - Наталия Фоменко.
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Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
ТАССвчера в 05:01

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Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Российская газетавчера в 06:17

Минфин рассказал о выгоде для экономики от приватизации госкомпаний

Известиявчера в 06:14

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

ТАССвчера в 05:01

Правительство расширит программу приватизации в России

РБКвчера в 05:48

В план приватизации в России могут включить дополнительные активы

RT на русскомвчера в 05:33

Правительство решило расширить план приватизации

Ведомостивчера в 05:28

Правительство расширит план по приватизации компаний на 2020–2022 годы

Коммерсантъвчера в 05:50
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии

РИА Новости вчера в 20:47
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС вчера в 01:28
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости вчера в 22:27
Экономика

Минтруд оценил перспективы безработицы в 2020 году

Минтруд оценил перспективы безработицы в 2020 году По оценке Минтруда, в 2020 году показатель безработицы в РФ не изменится.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Политика

Президент Турции пригрозил признать геноцид индейцев в США

На днях американский Сенат признал геноцид армян в Османской империи. Ранее этот же документ был одобрен Палатой представителей США.
Эхо Москвы вчера в 19:22
Спорт

Россия собралась обжаловать решение WADA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обжалует в Спортивном арбитражном суде запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на выступление российских спортсменов под национальным флагом, сообщает «Коммерсант».
Профиль вчера в 12:36
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК вчера в 04:04
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Политика

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Российская газета вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Бузова выгнала претендентов на своё сердце из проекта «План Б»

SM News вчера в 22:08
Общество

Большинство компаний в России не выплатят годовые премии сотрудникам

Больше половины работодателей в РФ не планируют выплачивать годовые премии своим сотрудникам, сообщает 16 декабря «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса по подбору персонала «Работа.ру».
Известия вчера в 23:12
Политика

Трутнев представил в Биробиджане врио губернатора ЕАО Гольдштейна

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник представил в Биробиджане депутатам, представителям властных структур и общественности врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.
ТАСС вчера в 22:40
Общество

В Лондоне выбрали новую «Мисс мира»

В Лондоне прошел финал конкурса «Мисс мира — 2019». Обладательницей этого титула стала 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Росбалт 14 декабря в 13:10
Политика

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 20:08
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

Черноморский флот РФ взял на сопровождение вошедший в воскресенье в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец «Росс» ВМС США.
BFM.ru вчера в 11:23
Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
News.ru вчера в 04:55
Общество

Овнов ждёт эмоциональная встряска, а у Водолеев изменится личная жизнь

Первоисточник публикует гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник. Овен День эмоциональных потрясений.
Первоисточник вчера в 10:00
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:21
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

На принципе подбора контента в зависимости от интересов человека построен новостной сервис «Пульс», запущенный Mail.Ru Group в 2019 году.
РБК вчера в 16:00
Политика

Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован итогами прошедшей в столице Испании, Мадриде, 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), однако призвал стороны не сдаваться в вопросе борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС вчера в 09:01
Наука

Могилы людей с загадочными конусами на головах найдены в Египте

Археологи обнаружили в Египте древнее захоронение людей, на головы которых были надеты загадочные конусы.
Слово и Дело 14 декабря в 15:34
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия вчера в 11:01
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru вчера в 03:46
Экономика

Налоги для аптек могут привести к их закрытию в Хакасии

Прежде муниципальные аптеки и индивидуальные предприниматели платили единый налог на вмененный доход.
Хакасия 13 декабря в 05:21
Происшествия

Более сотни человек были ранены во время протестов в Нью-Дели

В результате действий полиции в Нью-Дели пострадали более сотни манифестантов, сообщает 15 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник в местных медучреждениях.
REGNUM вчера в 17:27
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия вчера в 06:43
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