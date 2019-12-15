Экономика

РБКРБКПравительство расширит программу приватизации в России

В правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Наталию Фоменко.
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Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
ТАСС05:01

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Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Российская газета06:17

Минфин рассказал о выгоде для экономики от приватизации госкомпаний

Известия06:14

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

ТАСС05:01

Правительство расширит программу приватизации в России

РБК05:48

В план приватизации в России могут включить дополнительные активы

RT на русском05:33

Правительство решило расширить план приватизации

Ведомости05:28

Правительство расширит план по приватизации компаний на 2020–2022 годы

Коммерсантъ05:50
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Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
РБК 12:14
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на заявление штаба Тутберидзе

Известия 12:26
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 11:23
Музыка

ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».
Lenta.ru 10:36
Политика

Песков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита.
Аргументы и Факты 12:07
Происшествия

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

РИА Новости 12:09
Происшествия

В ДТП в Югре погибли три человека

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП на трассе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 07:24
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости 10:21
Биатлон

Хованцев: российские биатлонисты провалили эстафету

Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
News.ru 11:14
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
Единоборства

Дацик проиграл поединок французскому кикбоксеру

Известия 12:43
Политика

Гутерреш заявил о разочаровании итогами конференции по климату

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что разочарован итогами климатической конференции COP25, которая прошла в Мадриде.
RT на русском 11:51
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Политика

Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Военное обозрение 08:36
Политика

NYT узнала о высылке из США двух китайских дипломатов

Американские власти выслали двух сотрудников китайского посольства этой осенью, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:44
Культура

Cкончалась французская актриса Анна Карина

В Париже на 80-м году жизни скончалась французская актриса Ханна Карин Бланке Байер, известная как Анна Карина.
Piter.tv 10:16
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Molnet.ru 04:05
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Происшествия

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

РИА Новости 08:27
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