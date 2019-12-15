Экономика

РБКРБКПравительство расширит программу приватизации в России

В правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Наталию Фоменко.
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с чего всё началось

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
ТАССвчера в 05:01

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Журавлёв: либералы в любой непонятной ситуации расширяют приватизацию

REGNUM03:31

В план приватизации в России могут включить дополнительные активы

RT на русскомвчера в 05:33

Правительство расширит план по приватизации компаний на 2020–2022 годы

Коммерсантъвчера в 05:50

Правительство расширит программу приватизации в России

РБКвчера в 05:48

Минфин рассказал о выгоде для экономики от приватизации госкомпаний

Известиявчера в 06:14

Правительство решило расширить план приватизации

Ведомостивчера в 05:28

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

ТАССвчера в 05:01
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Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Путин поручил проработать предложения по ВТС с Африкой

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать поступившие по итогам саммита "Россия-Африка" многочисленные предложения по линии военно-технического сотрудничества.
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Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

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«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста тренера команды

Казанский «Рубин» объявил об отставке тренера Романа Шаронова и его тренерского штаба. Об этом 16 декабря сообщается на сайте клуба.
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Больше, чем просто фото: в Google рассказали, как создаются «Карты»

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Газета.Ru 03:52
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В Ростуризме не сомневаются в необходимости электронной путевки

Федеральное агентство по туризму не сомневается в необходимости введения электронной путевки и дожидается результатов аудита, который проводит компания "Национальные туристические технологии" (НТТ), заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на конференции LegalTravelDay 2019.
РИА Новости 05:56
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

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Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

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Общество

Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца

Для поддержания в норме важных показателей сердечного здоровья и защиты себя от аритмии, ишемической болезни сердца и иных недугов, важно соблюдать простые правила касательно питания и физических нагрузок.
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что не согласен с мнением о деградации российского футбола.
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Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

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Законопроект о децентрализации, внесённый на рассмотрение Верховной рады президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусматривает особого статуса Донбасса, заявил 16 декабря экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук на своём telegram-канале.
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Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
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Украина разрешит двойное гражданство

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Публику ужаснуло изуродованное пластикой лицо Успенской

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Турция приготовилась признать геноцид американских индейцев

Напомним, что в самой Турции распространена точка зрения, что геноцида армян как такового в Османской империи не было, а имела место фактически гражданская война между двумя народами на фоне Первой мировой войны и жертвами трагедии 1915 года стали как армяне, так и турки.
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Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
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В Краснодаре загорелась кровля хлебозавода

Кровля хлебозавода загорелась на площади 200 квадратных метров в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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Визит Зеленского в США несвоевременен, заявили в МИД Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США до принятия решения по импичменту американскому президенту Дональду Трампу несвоевременен, необходимо дождаться завершения расследования, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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