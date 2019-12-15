Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.

с чего всё началось

В правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Наталию Фоменко.

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Политика Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова за хищения на 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Определены наиболее востребованные профессии в 2020 году Стали известны наиболее востребованные специалисты среди массовых профессий в 2020 году, об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование "Работы.ру".

Экономика В Ростуризме не сомневаются в необходимости электронной путевки Федеральное агентство по туризму не сомневается в необходимости введения электронной путевки и дожидается результатов аудита, который проводит компания "Национальные туристические технологии" (НТТ), заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на конференции LegalTravelDay 2019.

Общество Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца Для поддержания в норме важных показателей сердечного здоровья и защиты себя от аритмии, ишемической болезни сердца и иных недугов, важно соблюдать простые правила касательно питания и физических нагрузок.

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Мэрия Москвы опубликовала проект территориальной схемы вывоза мусора до 2029 года, который предполагает вывоз части отходов в соседние регионы.

Политика Донбассу не предоставят особый статус — Мосийчук Законопроект о децентрализации, внесённый на рассмотрение Верховной рады президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусматривает особого статуса Донбасса, заявил 16 декабря экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук на своём telegram-канале.

Общество В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.

Политика Турция приготовилась признать геноцид американских индейцев Напомним, что в самой Турции распространена точка зрения, что геноцида армян как такового в Османской империи не было, а имела место фактически гражданская война между двумя народами на фоне Первой мировой войны и жертвами трагедии 1915 года стали как армяне, так и турки.

Музыка Корнелюк: Ротару отлично выступила в России Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.

Происшествия В Краснодаре загорелась кровля хлебозавода Кровля хлебозавода загорелась на площади 200 квадратных метров в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Визит Зеленского в США несвоевременен, заявили в МИД Украины Визит президента Украины Владимира Зеленского в США до принятия решения по импичменту американскому президенту Дональду Трампу несвоевременен, необходимо дождаться завершения расследования, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.