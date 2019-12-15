Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.

с чего всё началось

В правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Наталию Фоменко.

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