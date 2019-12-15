Экономика

РБКРБКПравительство расширит программу приватизации в России

В правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Наталию Фоменко.
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с чего всё началось

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
ТАСС05:01

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Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Российская газета06:17

Минфин рассказал о выгоде для экономики от приватизации госкомпаний

Известия06:14

Правительство решило расширить план приватизации

Ведомости05:28

Правительство расширит программу приватизации в России

РБК05:48

В план приватизации в России могут включить дополнительные активы

RT на русском05:33

Правительство расширит план по приватизации компаний на 2020–2022 годы

Коммерсантъ05:50

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

ТАСС05:01
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Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Bimru.ru 13 декабря в 09:56
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Песков назвал условие транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен при экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».
Известия 08:18
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 10:53
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

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Dgl.ru 01:55
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
Кино

Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия

Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Национальная служба новостей 13 декабря в 11:52
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Здоровье

Пять знаков зодиака – долгожителей

Астрологи предложили свое видение секрета долголетия и назвали пять знаков зодиака, которые живут дольше остальных.
АМИТЕЛ 12 декабря в 10:50
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Lenta.ru 11:29
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак расстался с моделью

Ани Лорак рассталась с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу ещё в прошлом году.
Bimru.ru 08:06
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе» в матче Серии А

В 16-м туре чемпионата Италии среди команд Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над «Удинезе».
RT на русском 10:57
Спорт

Лыжник Устюгов выиграл серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Коммерсантъ 11:21
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
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Хоккей

Р. Ротенберг оценил возможность проведения матча «Вашингтона» в России

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался на тему возможного проведения матча «Вашингтон Кэпиталз» в России.
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Тверской депутат устроил дебош в ночном клубе

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Общество

Крымский мост подсветили цветами российского флага

Участок моста подсветили цветами российского триколора на 15 часов.
Известия 10:11
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
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