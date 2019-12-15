Экономика

РБКРБКПравительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства. Фоменко уточнила, что целью расширения программы приватизации не является увеличение доходов бюджета, поскольку в настоящее время нет необходимости в финансировании дефицита.
Читать в источнике
Комментировать99
с чего всё началось

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
ТАСС05:01

Подробнее о событии

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

ТАСС05:01

Правительство расширит программу приватизации в России

РБК05:48

В план приватизации в России могут включить дополнительные активы

RT на русском05:33

Правительство расширит план по приватизации компаний на 2020–2022 годы

Коммерсантъ05:50

Минфин рассказал о выгоде для экономики от приватизации госкомпаний

Известия06:14

Правительство решило расширить план приватизации

Ведомости05:28

Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Российская газета06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Общество

Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

РБК вчера в 14:04
Общество

70% магазинов убрали из продажи снюсы после заявления Радия Хабирова

70% магазинов, в которых продавалась никотиновая смесь известная как снюс, убрали с прилавков, об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.
Аргументы и Факты - Уфа 05:44
Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Газета.Ru 05:27
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Политика

СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:22
Общество

В Москве 19 декабря может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве днем ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник и среду - 2-4 градуса тепла, а в четверг - 3-8 градуса тепла.
ТАСС 08:15
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Энергетика

Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»

Витренко пояснил ТАСС, что бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины продлено до 31 декабря этого года.
Вести.Ru 07:10
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
Политика

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
Телеканал 360° 08:00
Футбол

Умер олимпийский чемпион по футболу Юрий Беляев

Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе #ЦСКА Юрий Иванович Беляев.
Спорт-Экспресс вчера в 11:30
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Известия 13 декабря в 13:24
Происшествия

Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
Российская газета 08:22
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

Собака.ru 06:54
Общество

«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей

Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Эхо Москвы 07:30
Футбол

Десна — Динамо (Киев) 0:1

Болельщики киевского «Динамо» выступили с коротким обращением к руководству клуба во время выездного матча с «Десной».
Евро-футбол.ру 07:58
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Газета.Ru 05:52
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом

Заявления польского руководства о нежелании делать Россию врагом обнадеживают, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.
Газета.Ru 06:14
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК вчера в 01:12
Общество

Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 04:32
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7

Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Автоновости дня 06:48
Энергетика

На Украине начали бурение скважины «национального значения»

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев считает «Шебелинку 888» проектом национального значения для украинской сферы газодобычи.
Rusvesna.su 13 декабря в 14:24
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Кино

Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия

Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Национальная служба новостей 13 декабря в 11:52
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное