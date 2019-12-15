Экономика
РБКПравительство расширит программу приватизации в России
По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства. Фоменко уточнила, что целью расширения программы приватизации не является увеличение доходов бюджета, поскольку в настоящее время нет необходимости в финансировании дефицита.
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с чего всё началось
Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.ТАСС05:01
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Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
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СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона
Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
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В Москве 19 декабря может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений
По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве днем ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник и среду - 2-4 градуса тепла, а в четверг - 3-8 градуса тепла.
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Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
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Песков назвал условие транзита газа через Украину
Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
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Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе #ЦСКА Юрий Иванович Беляев.
Музыка
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Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Происшествия
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово
В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
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«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»
Общество
«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Футбол
Десна — Динамо (Киев) 0:1
Болельщики киевского «Динамо» выступили с коротким обращением к руководству клуба во время выездного матча с «Десной».
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
Заявления польского руководства о нежелании делать Россию врагом обнадеживают, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.
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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами триколора
Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7
Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Энергетика
На Украине начали бурение скважины «национального значения»
Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев считает «Шебелинку 888» проектом национального значения для украинской сферы газодобычи.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
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Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.