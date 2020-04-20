Экономика
РБКПравительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес
Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:28, Ашберн
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке, этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин.
РБК 07:20
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Общество
Голикова: Темпы роста заболеваемости в 54 регионах РФ могут увеличиться
Регионы РФ в ситуации с коронавирусом отстают от Москвы на 2-3 недели.
Эхо Москвы 07:20
Политика
Премьер-министр указал на недоосвоение регионами денег из бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от регионов, медленно осваивающих средства на оснащение медицинских учреждений для приема больных коронавирусом, делать это эффективнее.
Российская газета 06:43
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Здоровье
В Петербурге заразившиеся коронавирусом медики получат компенсацию
Медработники государственных медучреждений в Санкт-Петербурге, которые заразились коронавирусом при оказании помощи пациентам, получат 300 тыс. рублей, при установлении инвалидности после заражения коронавирусом – 500 тыс. рублей, в случае смерти медика от коронавируса его семья получит 1 млн рублей.
Rambler News Service 06:47
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Общество
Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ
Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
Здоровье
В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы
«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Происшествия
В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»
В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
Российская газета 06:01
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Политика
Путин сказал, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди
Президент на совещании по эпидемиологической обстановке в России 20 апреля заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Комсомольская правда 07:13
Общество
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36