Экономика

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Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Программу льготных зарплатных кредитов расширят на средний и крупный бизнес

Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Интерфакс06:24

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Программу зарплатных кредитов под 0% распространят на средний и крупный бизнес

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Мишустин: программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес

Интерфакс06:19

Мишустин: Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес

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Газета.Ru06:27

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ТАСС06:22

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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