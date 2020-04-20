Экономика

РБКРБКПравительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес

Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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В программу зарплатных кредитов включат крупные предприятия

Вести.Ru08:14

Программу зарплатных кредитов под 0% распространят на средний и крупный бизнес

Коммерсантъ07:10

Мишустин: программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес

Интерфакс06:19

Мишустин пообещал расширить программу льготных зарплатных кредитов

Газета.Ru06:27

Правительство расширит программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат

ТАСС06:22

Правительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес

РБК06:21

Мишустин: Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес

Эхо Москвы06:32
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Общество

Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом «биологическим Чернобылем»

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «биологическим Чернобылем».
Коммерсантъ 12:58
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Экономика

Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных

Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
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Политика

Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения

Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.
Известия вчера в 11:10
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
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Политика

Русофобия по-британски: в своем глазу бревна не видно

Пост в Facebook, а точнее крик души русскоязычной жительницы Лондона Ольги Солоухиной, которая рассказала немало интересного о том, как в столице Великобритании лечат коронавирус.
Вести.Ru 17:23
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
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Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек

У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
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Экономика

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости 08:05
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Энергетика

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Культура

Впервые за долгое время Меган Маркл появилась на телевидении

38-летняя Меган Маркл впервые появилась на телеэкранах после заявления о сложении королевских обязанностей.
Grazia 15:30
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Здоровье

Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
RT на русском 17:40
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Общество

СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями

Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
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Здоровье

Уровень смертности от коронавируса в России оценили в ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович обратила внимание на то, что в России уровень смертности от новой коронавирусной инфекции очень низкий, однако за последнюю неделю общее количество новых случаев инфицирования в стране увеличилось.
Журналистская правда 07:05
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Культура

Трэвис Скотт даст концерт в онлайн-игре Fortnite

Американский рэпер Трэвис Скотт станет следующим исполнителем, который проведет концерт в онлайн-игре Fortnite.
Афиша Daily 16:45
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
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Футбол

Малком: «В „Зените“ тренируюсь больше, чем в „Барселоне“»

В «Зените» тренируюсь больше, чем в «Барселоне».
Спорт-Экспресс 11:40
Энергетика

Трамп заявил, что текущие цены на нефть позволят заполнить резервы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние цены на нефть "очень интересные", и признался, что они позволят "полностью заполнить резервы" Штатов.
РЕН ТВ 18:06
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Энергетика

Трамп заявил, что рассмотрит возможность приостановки импорта нефти из Саудовской Аравии

Власти США рассмотрят возможность приостановки импорта нефти из Саудовской Аравии.
ТАСС 19:24
Общество

Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении

Отмечается, что в помещении площадью 50 и менее квадратных метров рекомендуемое число работников — не более 5 человек, до 100 квадратных метров — не больше 10 человек, до 200 квадратных метров — не более 25.
Lenta.ru 18:21
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Наука

Ученые научились предсказывать дату смерти человека

Люди, страдающие деменцией смогут заблаговременно узнать дату своей смерти. Так сообщают научные сотрудники канадской ассоциации медиков.
ToDay News Ufa 12:25
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Общество

Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса

28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
RT на русском 03:06
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Общество

IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек

Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
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Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
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Энергетика

В США начали продавать нефть по два доллара

Стоимость майских фьючерсов американского сорта нефти WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель — это минимум с конца прошлого века.
Lenta.ru 03:19
Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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