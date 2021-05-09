Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Правительство рассмотрит после праздников проект о временном запрете экспорта бензина

Правительство после майских праздников рассмотрит предложение Минэнерго о временном запрете на экспорт бензина из России, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов. «Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться», — цитирует его ТАСС.В источнике
Ведомости
Москва 24
TV BRICS
Znak.com
Русская Планета
ПРАЙМ
Ридус
Московский Комсомолец
Телеканал 360°
News.ru
BFM.ru
Профиль
Экономика сегодня
ФАН
РИА Новости
Парламентская газета
REGNUM
Sibnet Новости
Lenta.ru
Народные новости
Комсомольская правда
РЕН ТВ
URA.Ru
Известия
Центральная Служба Новостей
Вестник Кавказа

С чего всё началось

В Минэнерго назвали условие для запрета на экспорт бензина

Правительство после майских праздников рассмотрит документы по запрету экспорта бензина из России, - такая мера для стабилизации внутреннего рынка топлива может быть принята только в случае экстренной необходимости, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
РИА Новости08:50

Подробнее о событии

В России приготовились ограничить экспорт бензина после майских праздников

Lenta.ru10:02

Глава Минэнерго: запрет на экспорт бензина возможен только при экстренной необходимости

Коммерсантъ09:34

Правительство рассмотрит документы по запрету экспорта бензина

Московский Комсомолец08:47

Кабмин рассмотрит проект о возможном ограничении экспорта бензина

Известия08:53

В Минэнерго назвали условие для запрета на экспорт бензина

РИА Новости08:50

Правительство РФ обсудит запрет на экспорт бензина

URA.Ru08:50

Кабмин рассмотрит после майских праздников проект о возможном ограничении экспорта бензина

ТАСС09:01
Интересное

Пропавшего в лесу главу Минздрава Омской области разыскивают около 100 человек

Около 100 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС задействованы в поисках министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который около двух дней назад уехал на квадроцикле в лес на северо-западе региона и пропал.
ТАСС11:48