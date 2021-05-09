Правительство после майских праздников рассмотрит предложение Минэнерго о временном запрете на экспорт бензина из России, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов. «Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться», — цитирует его ТАСС.

С чего всё началось В Минэнерго назвали условие для запрета на экспорт бензина Правительство после майских праздников рассмотрит документы по запрету экспорта бензина из России, - такая мера для стабилизации внутреннего рынка топлива может быть принята только в случае экстренной необходимости, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости 08:50