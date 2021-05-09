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Правительство рассмотрит после праздников проект о временном запрете экспорта бензина

Правительство после майских праздников рассмотрит предложение Минэнерго о временном запрете на экспорт бензина из России, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов. «Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться», — цитирует его ТАСС.В источнике
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С чего всё началось

Кабмин рассмотрит после майских праздников проект о возможном ограничении экспорта бензина

Ранее Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, который вносит поправки в список товаров, "являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".
ТАСС09:01

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Кабмин рассмотрит проект о возможном ограничении экспорта бензина

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В Минэнерго назвали условие для запрета на экспорт бензина

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Кабмин рассмотрит после майских праздников проект о возможном ограничении экспорта бензина

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