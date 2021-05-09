Правительство после майских праздников рассмотрит предложение Минэнерго о временном запрете на экспорт бензина из России, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов. «Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться», — цитирует его ТАСС.

С чего всё началось Кабмин рассмотрит после майских праздников проект о возможном ограничении экспорта бензина Ранее Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, который вносит поправки в список товаров, "являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта". ТАСС 09:01