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РБК
РБК

Правительство рассмотрит вариант объединения РВК с РФПИ

Представители РФПИ, ВЭБ.РФ и "Сколково" отказались от комментариев. РБК направил запрос в правительство и РВК. Что такое РВК РВК была создана в 2006 году распоряжением правительства России, является институтом развития венчурного рынка.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство рассмотрит вариант объединения РВК с РФПИ

Два источника РБК сообщили, что наиболее вероятный сценарий — именно объединение с РФПИ. По словам одного из них, в правительстве эту тему курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК02:00
Подробнее о событии
Компания

РБК узнал о возможном объединении РВК с РФПИ

Компания05:44
УтроNews

РВК с РФПИ сольются воедино?

УтроNews04:55
Коммерсантъ

РВК могут объединить с РФПИ

Коммерсантъ04:02
РБК

Правительство рассмотрит вариант объединения РВК с РФПИ

РБК02:00

Тихановская прокомментировала поздравление Лукашенко с победой на выборах от Путина

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала поздравление главы РФ Владимира Путина в адрес Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
Тихановская прокомментировала поздравление Лукашенко с победой на выборах от Путина
Московский Комсомолец05:43
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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Красноярскую школьницу поместили в диспансер из-за подписки в соцсети

В Красноярске 14-летнюю школьницу поместили в психоневрологический диспансер из-за подписки на группу в социальной сети «ВКонтакте», посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн».
РБКвчера в 16:15
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Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Ридус17:32
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