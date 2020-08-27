Правительство рассмотрит вариант объединения РВК с РФПИ

РБК 1

Представители РФПИ, ВЭБ.РФ и "Сколково" отказались от комментариев. РБК направил запрос в правительство и РВК. Что такое РВК РВК была создана в 2006 году распоряжением правительства России, является институтом развития венчурного рынка.