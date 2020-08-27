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РБК
РБК

Правительство рассмотрит вариант объединения РВК с РФПИ

Представители РФПИ, ВЭБ.РФ и "Сколково" отказались от комментариев. РБК направил запрос в правительство и РВК. Что такое РВК РВК была создана в 2006 году распоряжением правительства России, является институтом развития венчурного рынка.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство рассмотрит вариант объединения РВК с РФПИ

Два источника РБК сообщили, что наиболее вероятный сценарий — именно объединение с РФПИ. По словам одного из них, в правительстве эту тему курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК02:00
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РБК узнал о возможном объединении РВК с РФПИ

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РВК с РФПИ сольются воедино?

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РВК могут объединить с РФПИ

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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
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