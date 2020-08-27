Правительство рассмотрит вариант объединения РВК с РФПИ
Представители РФПИ, ВЭБ.РФ и "Сколково" отказались от комментариев. РБК направил запрос в правительство и РВК. Что такое РВК РВК была создана в 2006 году распоряжением правительства России, является институтом развития венчурного рынка.В источнике
С чего всё началось
Правительство рассмотрит вариант объединения РВК с РФПИ
Два источника РБК сообщили, что наиболее вероятный сценарий — именно объединение с РФПИ. По словам одного из них, в правительстве эту тему курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК02:00
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