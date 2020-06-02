Экономика
ИзвестияПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
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с чего всё началось
Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.РБКвчера в 17:00
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Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Политика
Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.
РБК 05:40
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Гаджеты
Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно
Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55
Кино
Крис Эванс не планирует возвращаться к роли Капитана Америки
Крис Эванс больше не появится в кино в образе полюбившегося поклонниками героя Капитана Америки.
Дни24 02:00
Армия и оружие
Более 100 единиц техники покажут на Параде Победы в Петербурге
Военнослужащие Западного военного округа продолжают подготовку к Параду Победы, который пройдет в Петербурге 24 июня.
АБН 05:41
Политика
Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.
RT на русском 04:50
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Армия и оружие
Трамп хочет использовать армию против бунтующих — Пентагон против
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что готов использовать армию для подавления протестов, вызванных немотивированным убийством чернокожего Джорджа Флойда сотрудником полиции.
Журналистская правда 03:12
Космос
Зафиксирована мощнейшая с 2017 года вспышка на Солнце
Интермонитор.ру 01:22
Культура
Филипп Киркоров спел «песню простаты»
Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
Происшествия
В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста
В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.
RT на русском 05:37
Космос
Полетели американцы в космос, а там их русские встречают — в США охладили пыл Илона Маска
Несмотря на большую радость Илона Маска и руководства США от запуска собственной ракеты на МКС с двумя астронавтами, простые американцы не разделяют общего восторга.
Rusvesna.su вчера в 22:00
Происшествия
Кузбассовец, сбежавший из зала суда в Новокузнецке, осуждён на 17 лет
Новокузнецк.ру 04:04
Шоу-бизнес
Оскар Кучера заявил, что переболел коронавирусом
Discover24 04:15
Политика
Протесты в США начали разгонять военными вертолетами
Российская газета 02:41
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Экономика
В России некоторым гражданам начислили налоговые бонусы
В России 2 июня начислен дополнительный налоговый бонус в размере одного минимального размера оплаты труда — 12 тысяч 130 рублей.
Общественная электронная газета 03:50
Экономика
Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
РИА Новости 04:02
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают расти
Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель.
Экономика сегодня 04:38
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Общество
Александр Котов высоко оценил работу администрации Псковской области
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов дал высокую оценку работе администрации Псковской области на очередной сессии регионального парламента 2 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Псковское агентство информации 05:35
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Авто
Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети
Уникальность дизайна Innotruck состоит в одноместной кабине водителя, которая больше напоминает кабину истребителя.
Car.ru 03:25