Экономика

Live24Live24План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
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с чего всё началось

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян

Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Известия05:35

Раскрыт план восстановления экономики и доходов россиян

URA.Ruвчера в 18:59

Правительство планирует достичь активного роста экономики к концу 2021 года

Коммерсантъ02:58

В правительстве создан план по восстановлению доходов россиян

Газета.Ru03:48

РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

РИА Новости00:43

Власти назвали сроки освобождения экономики от ограничений из-за COVID-19

РБК06:45

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Lenta.ruвчера в 18:48
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Политика

Евросоюз поддержал протесты в США

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия.
Lenta.ru 07:41
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Политика

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Общество

Путин назначил нового начальника полиции в Москве

Газета.Ru 06:30
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Общество

Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
РИА Новости 08:43
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
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Общество

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
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Шоу-бизнес

Охлобыстин заступился за Пригожина и Валерию

Рамблер 09:01
Наука

Получен снимок самого глубоководного осьминога в мире

Команда исследователей смогла обнаружить и сфотографировать на дне Индийского океана глубоководного осьминога, который живет на глубине 7 тысяч метров.
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Общество

Гидрометцентр призвал москвичей «день простоять и ночь продержаться»

В столичном регионе начнет теплеть со второй половины дня четверга, 4 июня, прогнозируют в Гидрометцентре.
Интерфакс 07:16
Армия и оружие

Минобороны передана первая партия модернизированных гаубиц «Мста-С»

«Уралвагонзавод», входящий в Ростех, поставил для Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в модернизированном варианте, сообщили во вторник в пресс-службе концерна.
Взгляд.ру 08:56
Происшествия

Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
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Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
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Политика

Памфилова объяснила отказ от голосования по почте

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова объяснила отказ от участия голосования по почте, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 07:37
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Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Pravda.Ru 09:03
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Политика

В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Общество

Медведев заявил, что «удаленка» сохранится вне контекста пандемии

Удаленная занятость сохранится и после окончания пандемии коронавируса, поэтому необходимо как можно быстрее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие эти аспекты трудовых отношений.
ТАСС 08:21
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Экономика

Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики

Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Газета.Ru 07:47
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
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Футбол

Чернышенко заявил, что сезон РПЛ возобновится 19 июня

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что 19 июня возобновится нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за коронавируса.
Piter.tv 07:33
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Армия и оружие

Глава ЛНР об авиаударе по Луганску: Донбасс никогда не забудет тысячи невинных жертв

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к соотечественникам по поводу шестой годовщины трагедии 2 июня 2014 года.
Новостной фронт 04:58
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Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
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Культура

Про поправки в Конституцию выпустили два неожиданных видео. Их точно будут обсуждать

Буквально вчера стала известна новая дата голосования по поправкам в Конституцию: после долгого обсуждения Владимир Путин с представителями ЦИК, Роспотребнадзора и рабочей группы заявил, что оно пройдет 1 июля.
НГС.Кемерово 08:36
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
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Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
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Происшествия

В Чувашии предотвратили теракт

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:24
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Общество

Названа продолжительность парада Победы в Москве

Вечерняя Москва 06:54
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса

Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:54
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