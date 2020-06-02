Экономика

Lenta.ruLenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Правительство разработало план по спасению экономики. Список мер поддержки населения и бизнеса

66.ruвчера в 23:20

Власти поставили цель вернуть экономику к активному росту через 1,5 года

РБКвчера в 17:00

Власти разработали проект по восстановлению занятости россиян

VSE42.RUвчера в 22:50

Власти решили добиться активного роста экономики через 1,5 года

Телеканал 360°вчера в 22:29

Россиянам предсказали бедность даже после выхода из кризиса

URA.Ruвчера в 23:27

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Lenta.ruвчера в 18:48

Опубликован план кабмина по увеличению доходов россиян

News.ruвчера в 23:07
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Шоу-бизнес

Глюкоза выложила фото после бани

Newia.ru вчера в 14:30
6
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Наука

Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления

Как сообщили французские ученые из Университетов Тулузы и Пикардии, животные массово мигрируют на север, и происходит это из-за глобального потепления.
ВладТайм вчера в 13:26
4
Происшествия

В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой

Газета.Ru вчера в 13:04
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Футбол

Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

«Локомотив» всегда был на лидирующих позициях под руководством Сёмина, а без него клуб превращался в середняка.
ГЛАС.RU вчера в 21:30
Общество

В Вашингтоне вводят комендантский час

Ранее Боузер уже вводила комендантский час в американской столице в ночь на понедельник в связи с массовыми акциями протеста, возникшими после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Профиль вчера в 13:22
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Финансы

Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает

Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru вчера в 12:36
27
Космос

NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

Газета.Ru вчера в 16:29
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
6,7K
Общество

Илон Маск по-русски ответил на предложение Рогозина о сотрудничестве

РБК 31 мая в 14:52
1,1K
Общество

ФАС просит разрешить властям выкупать ваучеры авиапассажиров

Обновлено в 13:49 Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил разрешить правительству выкупать ваучеры пассажиров, выданные за отмененные рейсы, сообщает РБК.
BFM.ru вчера в 05:57
1
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости вчера в 21:29
4
Происшествия

Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет

Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Происшествия

В центре Нью-Йорка протестующие разграбили магазины

Московский Комсомолец вчера в 23:52
Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
3
Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
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Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер

Китайская компания Haval опубликовала изображения новой модели.
Goroday.ru вчера в 10:54
3
Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
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Политика

Трамп позвал на саммит G7 Россию

Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию.
Ruposters.ru 31 мая в 05:18
1,1K
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru вчера в 20:41
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Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

РИА Новости вчера в 20:44
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Политика

Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США

Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19

Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:58
6
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
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Авто

В Украине спасли «Яву», более 20 лет простоявшую в гараже

CarsWeek.ru вчера в 10:20
2
Общество

На Сахалин продолжают завозить носителей коронавируса

Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 06:53 — REGNUM В Сахалинской области выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:53
4
Игры

LEGO-убийца – ролик Assassin’s Creed Revelations воссоздали в стиле известного конструктора

На YouTube-канале Productionetilego появилась своеобразная версия постановочного трейлера приключенческого боевика Assassin’s Creed Revelations, воссозданная в стилистике конструктора LEGO.
Городской портал Новый Нижний 00:00
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