Экономика
Lenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Newia.ru вчера в 14:30
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Наука
Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления
Как сообщили французские ученые из Университетов Тулузы и Пикардии, животные массово мигрируют на север, и происходит это из-за глобального потепления.
ВладТайм вчера в 13:26
Происшествия
В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой
Газета.Ru вчера в 13:04
Футбол
Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»
«Локомотив» всегда был на лидирующих позициях под руководством Сёмина, а без него клуб превращался в середняка.
ГЛАС.RU вчера в 21:30
Общество
В Вашингтоне вводят комендантский час
Ранее Боузер уже вводила комендантский час в американской столице в ночь на понедельник в связи с массовыми акциями протеста, возникшими после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Профиль вчера в 13:22
Финансы
Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает
Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Космос
NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
Газета.Ru вчера в 16:29
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Общество
ФАС просит разрешить властям выкупать ваучеры авиапассажиров
Обновлено в 13:49 Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил разрешить правительству выкупать ваучеры пассажиров, выданные за отмененные рейсы, сообщает РБК.
BFM.ru вчера в 05:57
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости вчера в 21:29
Происшествия
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Происшествия
В центре Нью-Йорка протестующие разграбили магазины
Московский Комсомолец вчера в 23:52
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Китайская компания Haval опубликовала изображения новой модели.
Goroday.ru вчера в 10:54
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
Политика
Трамп позвал на саммит G7 Россию
Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию.
Ruposters.ru 31 мая в 05:18
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru вчера в 20:41
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
РИА Новости вчера в 20:44
Политика
Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США
Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Авто
В Украине спасли «Яву», более 20 лет простоявшую в гараже
CarsWeek.ru вчера в 10:20
Общество
На Сахалин продолжают завозить носителей коронавируса
Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 06:53 — REGNUM В Сахалинской области выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:53
Игры
LEGO-убийца – ролик Assassin’s Creed Revelations воссоздали в стиле известного конструктора
На YouTube-канале Productionetilego появилась своеобразная версия постановочного трейлера приключенческого боевика Assassin’s Creed Revelations, воссозданная в стилистике конструктора LEGO.
Городской портал Новый Нижний 00:00