Экономика

Lenta.ruLenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Правительство подготовило план восстановления доходов россиян

Московский Комсомолец02:01

РБК: власти планируют вернуть экономику к активному росту через 1,5 года

Газета.Ru01:41

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Lenta.ruвчера в 18:48

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:05

Власти решили добиться активного роста экономики через 1,5 года

Телеканал 360°вчера в 22:29

Раскрыт план восстановления экономики и доходов россиян

URA.Ruвчера в 18:59

РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

РИА Новости00:43
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Футбол

Черчесов прокомментировал увольнение Семина из «Локомотива»

Место главного тренера займет Марко Николич. После ухода Семин жестко раскритиковал руководство "Локомотива".
Vprognoze.ru 02:18
Общество

Еще 6 тыс. 30 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москва 02:14
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Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям.
Lenta.ru вчера в 21:39
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Технологии

Приложение для удаления китайских программ со смартфона стало хитом

Приложение для удаления китайских программ с личного смартфона стало хитом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
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Политика

Пушков заявил, что США «начинают сыпаться»

«США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
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Происшествия

В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга

Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
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Политика

Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться «за пределами» G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говоря об идее президента США Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит "Большой семерки", заявил, что РФ будет оставаться "за пределами" группы.
РИА Новости вчера в 14:04
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Общество

Трамп пережидал протесты в бункере Белого дома

Коммерсантъ вчера в 05:08
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Происшествия

Курганский пироман спалил машин на 18 миллионов рублей

Тринадцать машин общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей сгорели на стоянке автосалона в Кургане.
Вести.Ru 02:10
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Экономика

Правительство РФ разработало план восстановления занятости и доходов россиян

Российское правительство по поручению президента РФ Владимира Путина разработало общенациональный план действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан.
ПолитРоссия 02:27
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Армия и оружие

Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года

Украинская власть представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.
Evo-rus.com вчера в 16:20
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Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ вчера в 19:58
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
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Экономика

В России задумали удвоить производство золота

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
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Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 31 мая в 20:23
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Общество

Запасы водохранилищ Крыма сократились в 2,3 раза

Объем пресной воды в искусственных резервуарах Крыма в мае составил 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в аналогичный период 2019 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального гидрометцентра.
Газета.Ru 01:48
Энергетика

У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия

С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Экономика

Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров

Снижение потребительского спроса заставит запасы необходимых товаров у российских торговых сетей постепенно сокращаться.
Известия 02:20
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Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости вчера в 17:00
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Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета 31 мая в 13:48
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса

RuNews24.ru вчера в 00:46
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
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Происшествия

Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи

Известия вчера в 22:41
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Политика

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
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