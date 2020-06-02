Экономика
Lenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Футбол
Черчесов прокомментировал увольнение Семина из «Локомотива»
Место главного тренера займет Марко Николич. После ухода Семин жестко раскритиковал руководство "Локомотива".
Vprognoze.ru 02:18
Общество
Еще 6 тыс. 30 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Агентство Москва 02:14
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям.
Lenta.ru вчера в 21:39
Технологии
Приложение для удаления китайских программ со смартфона стало хитом
Приложение для удаления китайских программ с личного смартфона стало хитом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
Политика
Пушков заявил, что США «начинают сыпаться»
«США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Политика
Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться «за пределами» G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говоря об идее президента США Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит "Большой семерки", заявил, что РФ будет оставаться "за пределами" группы.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество
Трамп пережидал протесты в бункере Белого дома
Коммерсантъ вчера в 05:08
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия
Курганский пироман спалил машин на 18 миллионов рублей
Тринадцать машин общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей сгорели на стоянке автосалона в Кургане.
Вести.Ru 02:10
Экономика
Правительство РФ разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Российское правительство по поручению президента РФ Владимира Путина разработало общенациональный план действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан.
ПолитРоссия 02:27
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Украинская власть представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.
Evo-rus.com вчера в 16:20
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ вчера в 19:58
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Экономика
В России задумали удвоить производство золота
Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 31 мая в 20:23
Общество
Запасы водохранилищ Крыма сократились в 2,3 раза
Объем пресной воды в искусственных резервуарах Крыма в мае составил 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в аналогичный период 2019 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального гидрометцентра.
Газета.Ru 01:48
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Экономика
Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров
Снижение потребительского спроса заставит запасы необходимых товаров у российских торговых сетей постепенно сокращаться.
Известия 02:20
Политика
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru вчера в 07:43
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета 31 мая в 13:48
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса
RuNews24.ru вчера в 00:46
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Происшествия
Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
Известия вчера в 22:41
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52