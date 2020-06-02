Экономика
Lenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Новости за ночь: Правительство предложило меры по восстановлению доходов россиян
Национальная служба новостей00:48
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Здоровье
В Красноярске увеличивают количество коек для больных коронавирусом
Из-за несоблюдения жителями режима самоизоляции, в Красноярске растет количество заболевших коронавирусом.
ТВ-Енисей 00:07
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости вчера в 21:29
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Экономика
Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России
В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
РБК вчера в 06:12
Политика
Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться»
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США вступили во времена "сумятицы", такое мнение он выразил в Twitter.
РИА Новости вчера в 23:06
Наука
В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
Агентство ТАСС опубликовало сегодня прогноз, согласно которому в ближайшие дни в Москве отроются пятьдесят-шестьдесят процентов непродовольственных магазинов.
Эхо Москвы вчера в 03:04
Политика
Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США
Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств.
Политика Сегодня вчера в 20:28
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
Общество
Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год
Накануне на официальном портале Екатеринбургской Гордумы появились открытые данные о доходах всех депутатов о главы города Александра Высокинского за 2019 год.
КП - Екатеринбург вчера в 23:34
Политика
NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом
Газета.Ru 00:44
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Итальянский врач заявил о снижении активности коронавируса в стране
Главный врач миланской больницы Сан-Рафаэле Альберто Зангрильо заявил, что активность коронавируса в целом по Италии заметно снижается.
Gazeta.SPb вчера в 18:17
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 31 мая в 06:45
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Недавно индийские разработчики выпустили программное обеспечение по удалению китайских приложений, которое стало лидером среди скачивания пользователей смартфонов.
Территория новостей вчера в 23:55
Политика
Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году
Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Шоу-бизнес
Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии
Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Общество
Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»
Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
Известия вчера в 01:45
Общество
Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки
Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:35
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
BFM.ru вчера в 07:20
Спорт
Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США
Газета.Ru вчера в 22:30
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53