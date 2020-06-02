Экономика

Lenta.ruLenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Новости за ночь: Правительство предложило меры по восстановлению доходов россиян

Национальная служба новостей00:48

Власти решили добиться активного роста экономики через 1,5 года

Телеканал 360°вчера в 22:29

Опубликован план кабмина по увеличению доходов россиян

News.ruвчера в 23:07

СМИ раскрыли детали плана по восстановлению экономики

РИА Новости00:43

Россиянам предсказали бедность даже после выхода из кризиса

URA.Ruвчера в 23:27

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Lenta.ruвчера в 18:48

Власти поставили цель вернуть экономику к активному росту через 1,5 года

РБКвчера в 17:00
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Здоровье

В Красноярске увеличивают количество коек для больных коронавирусом

Из-за несоблюдения жителями режима самоизоляции, в Красноярске растет количество заболевших коронавирусом.
ТВ-Енисей 00:07
5
Гаджеты

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
2
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости вчера в 21:29
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Космос

Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

Известия вчера в 14:47
511
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
6,9K
Экономика

Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
РБК вчера в 06:12
3
Политика

Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США вступили во времена "сумятицы", такое мнение он выразил в Twitter.
РИА Новости вчера в 23:06
23
Наука

В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.
РИА Новости вчера в 20:44
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Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

Агентство ТАСС опубликовало сегодня прогноз, согласно которому в ближайшие дни в Москве отроются пятьдесят-шестьдесят процентов непродовольственных магазинов.
Эхо Москвы вчера в 03:04
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Политика

Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США

Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств.
Политика Сегодня вчера в 20:28
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
31
Общество

Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год

Накануне на официальном портале Екатеринбургской Гордумы появились открытые данные о доходах всех депутатов о главы города Александра Высокинского за 2019 год.
КП - Екатеринбург вчера в 23:34
24
Политика

NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом

Газета.Ru 00:44
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
140
Общество

Итальянский врач заявил о снижении активности коронавируса в стране

Главный врач миланской больницы Сан-Рафаэле Альберто Зангрильо заявил, что активность коронавируса в целом по Италии заметно снижается.
Gazeta.SPb вчера в 18:17
4
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

РИА Новости 31 мая в 06:45
2,4K
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
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Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Гаджеты

Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом

Недавно индийские разработчики выпустили программное обеспечение по удалению китайских приложений, которое стало лидером среди скачивания пользователей смартфонов.
Территория новостей вчера в 23:55
2
Политика

Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
9
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
1,7K
Шоу-бизнес

Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии

Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
665
Общество

Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»

Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
Известия вчера в 01:45
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Общество

Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки

Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:35
114
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
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Спорт

Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США

Газета.Ru вчера в 22:30
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
276
Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
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