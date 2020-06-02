Экономика

Lenta.ruLenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Правительство планирует достичь активного роста экономики к концу 2021 года

Коммерсантъ02:58

В правительстве создан план по восстановлению доходов россиян

Газета.Ru03:48

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

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Раскрыт план восстановления экономики и доходов россиян

URA.Ruвчера в 18:59

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Lenta.ruвчера в 18:48

Раскрыты детали плана по восстановлению экономики после коронавируса

ForPostвчера в 07:24
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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
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Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг

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Политика

Протестующих в США разгоняют военными вертолетами

Протестующих в США разгоняют военными вертолетами В Вашингтон вошли войска и военная техника.
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В MIT создали «мягких» роботов, умеющих захватывать чипсы

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Бренд Haval показал новый кроссовер

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в июне

В июне в большинстве российских регионов среднемесячная температура будет около нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РБК 31 мая в 21:56
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт, пишет Forbes.
РИА Новости 04:04
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $39

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $39,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:25 мск.
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Кино

Генри Кавилла хотят переснять в «Лиге справедливости» без усов

Портал Heroic Hollywood сообщает, что, по данным анонимного инсайдера, привлеченного к работе над спецэффектами «Лиги справедливости», в перемонтированную версию фильма планируется добавить Супермена без усов.
Popcornnews.ru 05:20
Здоровье

Глава Липецкой области заявил о возможном послаблении режима

Глава региона Игорь Артамонов поручил подготовить письмо о послаблении режима к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, на основании того, что в ближайшие дни в Липецкой области будет введен еще один госпиталь на 400 мест, соответственно, количество коек вырастет.
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Гаджеты

Появилось видео разборки и сборки нового смартфона Sony Xperia 10 II

Смартфон Sony Xperia 10 II получил 6-дюймовый дисплей OLED разрешением Full HD+ (2520 х 1080 пикселей) с защитным стеклом стеклом Gorilla Glass 6, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, однокристальную систему Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
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Режиссер «Чудо-женщины: 1984» ответила на слухи о романе Дианы и Гепарды

Popcornnews.ru 04:20
Экономика

В России задумали удвоить производство золота

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
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Происшествия

В США в ходе протестов внедорожник наехал на полицейских

В США в штате Нью-Йорк на полицейских, находящихся на дежурстве, наехал внедорожник. Инцидент произошел в населенном пункте Буффало.
Актуальные Новости 03:44
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Авто

Микроавтобус Opel Zafira Life получил спецверсию в РФ

Российские дилеры Opel начали продажи лимитированной версии микроавтобуса Opel Zafira Life – Black Edition.
Автоновости дня 04:40
Космос

Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС

Политика Сегодня 03:14
Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Технологии

Агрегаторов подключат к единой системе идентификации портала госуслуг

Москва, 2 июня 2020, 10:21 — REGNUM Министерство связи РФ в качестве эксперимента предложило популярные сайты — Авито, ЦИАН, Авто.ру и сайты других агрегаторов — подключить к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 03:22
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Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Известия 02:33
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Уголовное дело возбудили по факту обрушения моста под Мурманском

Мурманск, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
REGNUM 05:03
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
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Авто

Обновленный Toyota Hilux показали на видео

Toyota опубликовала видеотизер рестайлингового пикапа Hilux, который проходит тесты под управлением гонщика Фернандо Алонсо.
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Китайские учёные сообщили о прорыве в разработке чипов на углеродных нанотрубках

Учёные смогли воспроизвести на 100-мм кремниевой пластине параллельные массивы углеродных нанотрубок с плотностью 120 шт. на один микрон.
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В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Гаджеты

Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone

Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform вчера в 11:58
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
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