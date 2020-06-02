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Lenta.ruLenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Почему россиян не спасет план восстановления экономики. Объясняет аналитик

URA.Ru01:55

РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

РИА Новости00:43

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:05

Стали известны детали нацплана по восстановлению экономики России

Комсомольская правда01:29

Опубликован план кабмина по увеличению доходов россиян

News.ruвчера в 23:07

Власти решили добиться активного роста экономики через 1,5 года

Телеканал 360°вчера в 22:29

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Lenta.ruвчера в 18:48
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Здоровье

В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19

Челябинск, 2 июня 2020, 09:17 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека с COVID-19.
REGNUM 02:17
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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Энергетика

Цена нефти марки Urals выросла на 70%

«Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2020 года сложилась в размере 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель)», - говорится в сообщении.
ТК Звезда вчера в 13:30
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Политика

Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина

Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости 31 мая в 04:41
1,1K
Происшествия

В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга

Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
2
Политика

В Киеве прокомментировали вопрос о водоснабжении Крыма

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, если Москва направит официальный запрос в Киев с просьбой возобновить водоснабжение Крыма, то получит четкий ответ, что это возможно только после освобождения полуострова.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Pravda.Ru 31 мая в 06:32
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
66
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поделилась редким снимком с подросшей дочерью Амелией

OAnews 01:36
Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
7
Кино

Джеймс Кэмерон возобновил съемки «Аватара 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон прибыл в Новую Зеландию, где идет процесс создания сиквела одного из самых кассовых фильмов в истории, «Аватара».
АБН вчера в 19:57
4
Общество

Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 23:10
5
Здоровье

У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус

В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
2
Политика

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
100
Армия и оружие

Армия США начала получать модернизированные танки Abrams

В течение нескольких лет Пентагон планирует модернизировать до версии M1A2 SEPv3 435 танков.
Российская газета вчера в 02:59
6
Общество

Газопровод «Ямал-Европа» заработал после четырех дней простоя

1 июня после четырех дней простоя возобновилась транспортировка газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа".
Интерфакс вчера в 01:30
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
20
Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
33
Армия и оружие

В ДНР объяснили подозрительное затишье на линии фронта

По данным УНМ ДНР, лицемерное временное прекращение обстрелов не нашло понимания у боевиков украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в ДНР, ЛНР и России).
Журналистская правда вчера в 12:51
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
153
Политика

Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
72
Происшествия

В Сыктывкаре реаниматологу усилили наказание за смерть следователя после операции

Судом установлено, что в июне 2018 года после проведения плановой операции врач анестезиолог-реаниматолог перед пробуждением пациента из состояния наркоза не убедился в его возможности дышать самостоятельно и ранее необходимого срока извлек из дыхательных путей трубку аппарата искусственной вентиляции легких, в результате чего пациент начал задыхаться.
ИА БНК 02:03
Здоровье

В Приамурье более 40 медиков заразились COVID-19

В Амурской области более 40 медицинских работников заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 02:06
1
Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
38
Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Lenta.ru 00:55
38
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
7,6K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
668
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
403
Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Общество

Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего

ИА Красная Весна вчера в 16:59
Как работают Яндекс.Новости?
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