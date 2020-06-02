Экономика

Lenta.ruLenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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с чего всё началось

Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, будет докладывать по этому плану Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как рассказал сам Мишустин, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.
РБКвчера в 17:00

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Власти решили добиться активного роста экономики через 1,5 года

Телеканал 360°вчера в 22:29

РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

РИА Новости00:43

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:05

Опубликован план кабмина по увеличению доходов россиян

News.ruвчера в 23:07

Стали известны детали нацплана по восстановлению экономики России

Комсомольская правда01:29

Россиянам предсказали бедность даже после выхода из кризиса

URA.Ruвчера в 23:27

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Lenta.ruвчера в 18:48
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Политика

Украина не намерена помогать России решать вопросы водоснабжения Крыма

Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 16:27
8
Происшествия

В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга

Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили о первом полете американских В-1В над Украиной

Американские стратегические бомбардировщики В-1В в конце мая впервые пролетели над Украиной.
Известия вчера в 07:59
8
Общество

Стало известно, сколько заработал самый главный депутат в Башкирии

Почти 6,6 млн рублей заработал депутат и председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев за прошлый, 2019 год.
Уфа1.ру вчера в 02:44
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Политика

«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49
541
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
7,3K
Политика

Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина

Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости 31 мая в 04:41
1,1K
Шоу-бизнес

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Pravda.Ru 31 мая в 06:32
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Армия и оружие

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии

В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
REGNUM 00:50
43
Общество

Вдвое меньше воды накопилось в водохранилищах Крыма

Известия вчера в 13:49
Общество

В Удмуртии выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 1 июня 2020, 10:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 июня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:22
43
Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета вчера в 20:30
102
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
315
Общество

Молодежи станет сложнее найти работу из-за коронавируса

Втрое сложнее найти работу станет нынешним выпускникам школ и вузов. Работодатели будут предпочитать нанимать более взрослых соискателей.
РЕН ТВ вчера в 18:28
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
78
Происшествия

Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

RT на русском 01:31
1
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
31
Политика

Погром стал выходом США из карантина

В крупнейшем городе страны Нью-Йорке знаменитый Манхэттен был по сути оккупирован бунтовщиками, перекрывшими входы и выходы с острова.
Взгляд.ру вчера в 03:30
1
Общество

Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет

Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
4
Общество

Глава «Уральских авиалиний»: международные полеты могут возобновить в конце лета

Глава компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов предположил, что Россия может возобновить международное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса COVID-19, уже в августе или сентябре.
Коммерсантъ 01:46
3
Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 31 мая в 17:26
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Футбол

Иван Коновалов: «Вера мне помогает, для меня это важно»

Голкипер казанского «Рубина» Иван Коновалов рассказал о своём отношении к религии.
Евро-футбол.ру вчера в 17:56
Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
2
Здоровье

В Саратовской области увеличат количество тестирований на коронавирус

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова напомнила, что в регионе увеличивается количество тестов на коронавирус.
Регион 64 вчера в 13:21
4
Происшествия

Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана

В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
1
Общество

Медцентры Москвы смогут получить арендные каникулы

Частные медицинские центры в Москве, приостановившие или ограничившие свою работу из-за COVID-19, временно освободят от платежей по аренде, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 01:50
5
Экономика

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55
2
Как работают Яндекс.Новости?
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