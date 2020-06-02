Экономика
Lenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, будет докладывать по этому плану Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как рассказал сам Мишустин, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.РБКвчера в 17:00
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Политика
Украина не намерена помогать России решать вопросы водоснабжения Крыма
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РИА Новости вчера в 16:27
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В Генштабе ВС сообщили о первом полете американских В-1В над Украиной
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Известия вчера в 07:59
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Стало известно, сколько заработал самый главный депутат в Башкирии
Почти 6,6 млн рублей заработал депутат и председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев за прошлый, 2019 год.
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«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
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На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
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Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Политика
Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина
Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости 31 мая в 04:41
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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
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Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Роспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии
В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
REGNUM 00:50
Общество
Вдвое меньше воды накопилось в водохранилищах Крыма
Известия вчера в 13:49
Общество
В Удмуртии выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 1 июня 2020, 10:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 июня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:22
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета вчера в 20:30
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Общество
Молодежи станет сложнее найти работу из-за коронавируса
Втрое сложнее найти работу станет нынешним выпускникам школ и вузов. Работодатели будут предпочитать нанимать более взрослых соискателей.
РЕН ТВ вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
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Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
RT на русском 01:31
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
BFM.ru вчера в 07:20
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Погром стал выходом США из карантина
В крупнейшем городе страны Нью-Йорке знаменитый Манхэттен был по сути оккупирован бунтовщиками, перекрывшими входы и выходы с острова.
Взгляд.ру вчера в 03:30
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Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
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Общество
Глава «Уральских авиалиний»: международные полеты могут возобновить в конце лета
Глава компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов предположил, что Россия может возобновить международное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса COVID-19, уже в августе или сентябре.
Коммерсантъ 01:46
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 31 мая в 17:26
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Голкипер казанского «Рубина» Иван Коновалов рассказал о своём отношении к религии.
Евро-футбол.ру вчера в 17:56
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
Здоровье
В Саратовской области увеличат количество тестирований на коронавирус
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова напомнила, что в регионе увеличивается количество тестов на коронавирус.
Регион 64 вчера в 13:21
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Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана
В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
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Медцентры Москвы смогут получить арендные каникулы
Частные медицинские центры в Москве, приостановившие или ограничившие свою работу из-за COVID-19, временно освободят от платежей по аренде, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 01:50
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В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55