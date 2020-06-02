Экономика
Lenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Экономика
Раскрыты детали плана по восстановлению экономики после коронавируса
Ранее на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин поручил разработать и представить к 1 июня общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
ForPost вчера в 07:24
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Экономика
Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%
За четыре месяца с начала года банк показал 40,7 млрд руб. чистой прибыли против 50,4 млрд руб. годом ранее (-19,2%).
РБК 04:39
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Здоровье
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 95 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек.
АиФ Саратов 02:34
Политика
Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.
RT на русском 04:50
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
Здоровье
За сутки 70 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Во вторник, 2 июня оперштаб сообщил о регистрации еще 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:29
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Здоровье
Еще один COVID-положительный пациент скончался в Ивановской области
По состоянию на 2 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 83 диагноза.
Частник.Ru 04:52
Авто
Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети
Уникальность дизайна Innotruck состоит в одноместной кабине водителя, которая больше напоминает кабину истребителя.
Car.ru 03:25
Технологии
«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru вчера в 06:53
Общество
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах.
Российская газета вчера в 03:35
Общество
Семьи начали получать новые выплаты на детей
В России семьи в связи с коронавирусом с 1 июня начали получать три новые выплаты на детей, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика
Дмитрия Осипова утвердили на должность главы администрации Кирова
Напомним, Киров жил без главы администрации Кирова с конца января 2020 года.
Бизнес-новости в Кирове 03:52
Общество
Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
РИА Новости 04:04
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 31 мая в 07:54
Экономика
Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
РИА Новости 04:02
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Происшествия
Два человека пострадали в результате перестрелки на рынке в Одессе
Неизвестные устроили стрельбу на промтоварном рынке в украинском городе Одесса. В результате инцидента двое человек получили ранения.
iReactor 04:52
Здоровье
В Белгородской области с выплат медикам удерживали налог
В Белгородской области сотрудники прокуратуры завершили проверку, которая началась после череды видеообращений медиков к президенту.
МОЁ! Оnline Белгород 02:31
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33