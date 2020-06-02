Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. С проектом ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Власти объявят 1 июля выходным днём в России Сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, назвав 1 июля безупречным с юридической точки зрения. 539

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 284

Общество Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.

Шоу-бизнес Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.

Авто Карбоновый обвес получил флагманский седан Toyota Century В стайлинг-пакет Sportsline Black Label для флагманского Toyota Century входит набор юбок для бамперов и порогов, которые приблизили автомобиль к поверхности земли. 1

Происшествия В Нью-Йорке мародеры грабят магазины Мародеры почти беспрепятственно выносят товары из магазинов, полиция едва за ними поспевает, передает корреспондент РИА Новости. 5

Политика Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. 261

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 137

Экономика Какие выплаты начнут получать россияне с 1 июня С 1 июня начнут перечислять деньги на детей до трёх лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 4

Политика Путин уволил четырех генералов Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. 190

Космос В Узбекистане создадут модель наводнения из-за прорыва дамб водохранилищ Компьютерную модель наводнения в результате прорыва дамбы на больших водохранилищах Узбекистана составят профильные ведомства республики.

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 250

Происшествия РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге. 976

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 649

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 223

Финансы Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко.