Политика
Lenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. С проектом ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Мишустин: кабмин представит 1 июня в Кремль национальный план восстановления экономики
Будущее России. Национальные проекты03:55
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