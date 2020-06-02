Политика

Lenta.ruLenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. С проектом ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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