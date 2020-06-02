Экономика
Lenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, будет докладывать по этому плану Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как рассказал сам Мишустин, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Политика
Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году
Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
Происшествия
На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи
Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM Следственный комитет на Сахалине не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по обвинению в браконьерстве мэра Охи Сергея Гусева.
REGNUM 03:06
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
Политика
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля
Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования.
Эхо Москвы вчера в 09:45
Политика
Украинская делегация обсудит в Берлине планы по «деоккупации» Крыма
Украинская делегация планирует визит в Германию для обсуждения планов по Донбассу и «деоккупации» Крыма.
News.ru вчера в 17:28
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту обрушения пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:59
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Футбол
Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
ГЛАС.RU вчера в 23:43
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Газета.Ru вчера в 23:10
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
ГЛАС.RU 00:30
Общество
Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж
Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Экономика
ФСБ выступила против поправок к закону о биометрии
Сегодня, 2 июня 2020 года, стало известно, что ФСБ РФ выступила против отдельных норм, появившихся ко второму чтению поправок к закону о Единой биометрической системе (ЕБС).
Саминвестор 02:45
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Экономика
В России задумали удвоить производство золота
Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
Общество
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу
Экспресс газета 03:02
Шоу-бизнес
Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой
В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд
Evo-rus.com вчера в 02:19
Политика
Пушков заявил, что США «начинают сыпаться»
«США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Общество
Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне
Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
URA.Ru вчера в 00:36
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
Общество
Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду
Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 01:33