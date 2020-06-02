Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, будет докладывать по этому плану Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как рассказал сам Мишустин, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.

с чего всё началось

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.

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