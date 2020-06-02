Экономика

Lenta.ruLenta.ruПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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с чего всё началось

Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, будет докладывать по этому плану Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как рассказал сам Мишустин, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.
РБКвчера в 17:00

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Власти решили добиться активного роста экономики через 1,5 года

Телеканал 360°вчера в 22:29

Стали известны детали нацплана по восстановлению экономики России

Комсомольская правда01:29

РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

РИА Новости00:43

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:05

Правительство планирует достичь активного роста экономики к концу 2021 года

Коммерсантъ02:58

Раскрыт план восстановления экономики и доходов россиян

URA.Ruвчера в 18:59

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Lenta.ruвчера в 18:48
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Политика

Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
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Происшествия

На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи

Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM Следственный комитет на Сахалине не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по обвинению в браконьерстве мэра Охи Сергея Гусева.
REGNUM 03:06
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Общество

В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

Коммерсантъ 31 мая в 03:23
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Общество

Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
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Политика

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля

Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования.
Эхо Москвы вчера в 09:45
8K
Политика

Украинская делегация обсудит в Берлине планы по «деоккупации» Крыма

Украинская делегация планирует визит в Германию для обсуждения планов по Донбассу и «деоккупации» Крыма.
News.ru вчера в 17:28
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Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
317
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту обрушения пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:59
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Происшествия

В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга

Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
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Футбол

Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
ГЛАС.RU вчера в 23:43
Общество

Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков

Газета.Ru вчера в 23:10
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Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

ГЛАС.RU 00:30
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Происшествия

Курганский пироман спалил машин на 18 миллионов рублей

Вести.Ru 02:10
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Общество

Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж

Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
36
Политика

Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
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Экономика

ФСБ выступила против поправок к закону о биометрии

Сегодня, 2 июня 2020 года, стало известно, что ФСБ РФ выступила против отдельных норм, появившихся ко второму чтению поправок к закону о Единой биометрической системе (ЕБС).
Саминвестор 02:45
Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
289
Экономика

В России задумали удвоить производство золота

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
23
Общество

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу

Экспресс газета 03:02
Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
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Шоу-бизнес

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com вчера в 02:19
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Политика

Пушков заявил, что США «начинают сыпаться»

«США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
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Общество

Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне

Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
URA.Ru вчера в 00:36
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
302
Общество

Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду

Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 01:33
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