Политика
РБКМишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
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Росконгресс проведет онлайн-дискуссию на тему восстановления экономики после пандемии
Rambler News Serviceвчера в 04:51
Путин и Мишустин обсудят общенациональный план восстановления экономики
Московский Комсомолец01 июня в 17:24
Путин обсудил с Мишустиным план восстановления экономики после коронавируса
ИА Красная Веснавчера в 08:36
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru вчера в 10:02
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Здоровье
От коронавирусных матерей в Красноярске родилось трое детей
Стоит отметить, что ранее роддом №1 перепрофилировали под рожениц заразившихся коронавирусом во время беременности.
Kursk.com 02:17
Политика
МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
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Харламов поднял на смех возрастных участниц проекта Гузеевой
News.ru вчера в 05:48
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о жизни «особенной» дочери Бондарчука
Теледива Ксения Собчак рассказала, что общая дочь Федора и Светланы Бондарчуков Варвара сейчас живет вместе с семьей в столице.
NewInform 03:05
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости вчера в 16:59
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
На просторах Сети был размещен ролик, на котором показано применение российской авиабомбы БетАБ-500 ШП, сброшенный с истребителя Су-34.
Discover24 03:03
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на издания Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации Сулейман Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства российских изданиям Forbes и "Ведомости".
Москва 24 вчера в 19:01
Гаджеты
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 01 июня в 07:42
Политика
Пушков оценил предложение Киева пересмотреть Будапештский меморандум
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу украинского вице-премьера Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия РФ.
Аргументы и Факты вчера в 23:54
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 01 июня в 06:02
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Общество
Россиян предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты предупреждают, что даже безобидные овощи и фрукты содержат частицы органических ядов.
BFM.ru 02:53
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
Футбол
Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.
ГЛАС.RU вчера в 23:05
Общество
В Екатеринбурге дорожники показали, как закольцовывается ЕКАД
Сегодня, 3 июня, дорожники закончили монтаж балок на первом из трёх путепроводах протяженностью 270 метров.
Уральский меридиан 02:51
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля
Обновлено в 20:45 Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в основной закон.
BFM.ru 01 июня в 09:41
Здоровье
Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко фактически потребовал от Роспотребнадзора по Саратовской области прекратить кошмарить малый бизнес.
Взгляд-инфо вчера в 13:13
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Армия и оружие
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара-А5", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 19:59
Кино
Эйер сравнил свою версию «Отряда самоубийц» с «Джокером» Филлипса
Лос-Анджелес, США, 2 июня 2020, 07:50 — REGNUM Режиссёр Дэвид Эйер сказал, что его версия кинокомикса «Отряд самоубийц» должна была получиться такой же мрачной, как и фильм «Джокер» Тодда Филлипса.
REGNUM вчера в 00:50
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38