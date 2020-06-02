Политика
Национальные ИнтересыМишустин представит Путину план восстановления национальной экономики
Во вторник, 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представит президенту РФ Владимиру Путину проект всеобъемлющего плана восстановления национальной экономики, занятости и доходов граждан до 2021 года.
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Путин и Мишустин обсудят общенациональный план восстановления экономики
Московский Комсомолецвчера в 17:24
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Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и поблагодарил сам себя за подавление протестов прошедшей ночью.
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По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
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Kia объявила цены на новый кроссовер Kia XCeed для России
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Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
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Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге перенесли на декабрь
Организаторы сообщили, что вероятнее всего фестиваль будет проходить в декабре этого года - картины можно будет увидеть с 16 по 22 число последнего месяца 2020 года.
Online47.ru 08:42
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О расставании со специалистом сообщает пресс-служба "Спартака".
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Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
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Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
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Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев
Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
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Лидера «Мужского государства» Позднякова убили, сообщил его знакомый
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
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Отечественные артисты и общественные деятели приняли участие в съемках ролика, посвященного голосованию за принятие поправок в Конституцию.
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