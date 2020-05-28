с чего всё началось

Главной целью документа премьер-министр назвал повышение доходов россиян и снижение уровня безработицы. Ранее глава государства Владимир Путин ранее поручил до конца весны разработать общенациональный план действий по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса РФ.

Общество Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг "Второе - раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее", - сказал Собянин на рабочей встрече с президентом РФ, перечисляя ослабления, которые предлагаются с 1 июня. 2,1K

Гаджеты В России начались продажи смартфона Nokia 1.3. Цена HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, объявмла о начале продаж в России смартфона Nokia 1.3 в трех цветах — графит, бирюзовый и песочный. 9

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,5K

Общество Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов. 342

Футбол Аршавин высказался о решении Анюкова завершить карьеру Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о решении защитника Александра Анюкова завершить профессиональную карьеру.

Происшествия В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. 12

Хоккей КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.

Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 210

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 44

Шоу-бизнес Годовалый сын Александра Овечкина весело проводит время со своим дядей Старший сын звездной пары еще не видел новорожденного брата. Сережа пока весело проводит время со своим дядей, родным братом хоккеиста.

Технологии Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video. 13

Происшествия Коронавирус подтвердился у холмчанина, прилетевшего из Владивостока Мужчина прилетел из Владивостока 26 мая. Он и находился на самоизоляции по месту жительства.

Футбол Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату. 1

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 367

Здоровье На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки. 541