Экономика
iReactorПравительство разработало план по восстановлению экономики России
Главной целью документа премьер-министр назвал повышение доходов россиян и снижение уровня безработицы. Ранее глава государства Владимир Путин ранее поручил до конца весны разработать общенациональный план действий по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса РФ.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
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Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
"Второе - раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее", - сказал Собянин на рабочей встрече с президентом РФ, перечисляя ослабления, которые предлагаются с 1 июня.
РИА Новости вчера в 08:54
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В России начались продажи смартфона Nokia 1.3. Цена
HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, объявмла о начале продаж в России смартфона Nokia 1.3 в трех цветах — графит, бирюзовый и песочный.
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МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
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Аршавин высказался о решении Анюкова завершить карьеру
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о решении защитника Александра Анюкова завершить профессиональную карьеру.
Газета.Ru 19:46
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В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Хоккей
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
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Старший сын звездной пары еще не видел новорожденного брата. Сережа пока весело проводит время со своим дядей, родным братом хоккеиста.
Летидор 06:50
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Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
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Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
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Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
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Интерфакс 16:22
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Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Общество
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В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
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«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13