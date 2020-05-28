Экономика
iReactorПравительство разработало план по восстановлению экономики России
Главной целью документа премьер-министр назвал повышение доходов россиян и снижение уровня безработицы. Ранее глава государства Владимир Путин ранее поручил до конца весны разработать общенациональный план действий по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса РФ.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известиявчера в 07:27
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Мишустин призвал реализовать план восстановления экономики за 1,5 года
Московский Комсомолецвчера в 07:59
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Задержан мэр Славгорода Сергей Горбунов.
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Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
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В американской Twitter выразили недовольство указом президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, касающегося регулирования деятельности социальных сетей.
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По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
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ГЛАС.RU 04:53
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В Миннеаполисе, штат Миннесота, введен режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов из-за массовых беспорядков и протестов после известий о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией.
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Общество
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Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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В СУ СК по Псковской области заявили, что водолазы обнаружили тело 15-летней девочки в реке Утрое в Островском районе.
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Экономика
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Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в пятницу на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
ТАСС 04:28
Футбол
Следующий сезон Ла Лиги начнется 12 сентября
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Бомбардир.ру 07:14
Политика
Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
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«Премию Муз-ТВ» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
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«Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Керраном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства.
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Лукашенко назвал коронавирус больше чем болезнью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса «больше чем болезнью» и заявил, что люди одурманены политикой.
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