с чего всё началось

Главной целью документа премьер-министр назвал повышение доходов россиян и снижение уровня безработицы. Ранее глава государства Владимир Путин ранее поручил до конца весны разработать общенациональный план действий по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса РФ.

Общество Собянин предложил смягчить режим самоизоляции в Москве На онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным Собянин, пояснил, что смягчение режима планируется провести «в тестовом режиме», установив график выхода на прогулку для жителей разных домов. 3K

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 45

Технологии YouTube сделал подарок любителям длинных роликов Видеохостинг YouTube ввел новую функцию, которую анонсировал еще месяц назад, - разделил длинные ролики на отдельные разделы.

Общество В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости "Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ. 2

Политика В МИД ФРГ подтвердили планы наложить санкции на россиян за «хакеров» Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что киберсанкции по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд ответственных за эту атаку лиц в Евросоюз. 453

Политика В ФРГ заявили о приверженности Меркель диалогу с Россией «Канцлер всегда была — это так и останется — человеком, который стремится к конструктивным отношениям, диалогу с Россией и президентом Путиным лично», — цитирует его ТАСС.

Общество Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете Депутат Московской городской думы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве, об этом он сообщил РБК. 27

Игры Геймплей новой The Last of Us показали на видео Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США. 37

Политика Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей В американской Twitter выразили недовольство указом президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, касающегося регулирования деятельности социальных сетей. 210

Футбол Французский журнал раскритиковал Лигу 1 за досрочное завершение Напомним, что о досрочном завершении чемпионата Франции, стало известно, ещё 28 апреля.

Здоровье В Улан-Удэ массовое заболевание произошло в больнице У восьмерых заболевших COVID-19 пациентов имеются осложнения на фоне имеющихся тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и другого. 2

Происшествия В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков и протестов В Миннеаполисе, штат Миннесота, введен режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов из-за массовых беспорядков и протестов после известий о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. 220

Общество Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. 241

Футбол Следующий сезон Ла Лиги начнется 12 сентября Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что начало следующего чемпионата Испании запланировано на 12 сентября.

Политика Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ. 1

Хоккей «Авангард» расторг контракт с Керраном «Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Керраном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства.

Шоу-бизнес Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать. 120

Происшествия Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). 122