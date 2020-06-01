Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПравительство разработало план восстановления экономики

Правительство разработало план восстановления экономики, передает ОТР заявление Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами. Документ будет передан в администрацию президента. Борьба с безработицей и доходы населения – основные приоритеты плана.
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Путин ознакомился с планом восстановления экономики

РИА Новости07:32

Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики 2 июня

Rambler News Serviceвчера в 06:31

Кабмин представит в Кремль план восстановления экономики 1 июня

РЕН ТВвчера в 03:46

Мишустин представит план восстановления экономики Путину 2 июня

Коммерсантъвчера в 05:38

Мишустин: власти должны добиться экономического роста в РФ

News.ruвчера в 05:59

Путин и Мишустин завтра обсудят план по спасению экономики РФ

URA.Ruвчера в 06:27

Правительство готовит общенациональный план по восстановлению экономики

Вести.Ru31 мая в 14:37
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Армия и оружие

Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

РБК 18:53
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Хоккей

«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым

«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 06:55
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Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
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Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
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Общество

В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели

С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:22
Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК вчера в 16:28
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Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию

Астронавты американского пилотируемого корабля Crew Dragon, благополучно состыковавшегося с Международной космической станцией, перешли на ее борт.
Москва 24 31 мая в 13:35
2,1K
Здоровье

Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 16:07
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
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Общество

Массовую вакцинацию от COVID-19 в России могут начать осенью

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса.
REGNUM 08:33
3,1K
Экономика

Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
1
Политика

Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»

77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году.
РБК 18:17
4
Общество

На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19

Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Здоровье

Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача

Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
9
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Май закончился, а это значит, что команда бенчмарка AnTuTu выпустила обновленный рейтинг самых «мощных» Android-смартфонов.
Live24 13:00
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Общество

Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году

Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
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Наука

Ученые: манускрипты Мертвого моря «родились» не в Иудейской пустыне

ИА Красная Весна 13:04
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Происшествия

На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания

Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы 12:31
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Армия и оружие

Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры

ПНС и ЛНА обсудят конфликт в формате "5+5". Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры.
Piter.tv 03:52
Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
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Происшествия

Опубликовано видео обрушения под Мурманском железнодорожного моста

Мурманск, 1 июня 2020, 19:50 — REGNUM В Сети опубликовано видео с места обрушения железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области.
REGNUM вчера в 12:50
1K
Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Здоровье

Сотрудник сахалинской областной больницы заболел коронавирусом

В рамках эпидрасследования рассматривается версии заражения от прилетевших родственников из Москвы, рассказал главный врач областной больницы Владимир Розумейко.
АСТВ вчера в 23:13
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
559
Общество

Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве

Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54
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Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов.
Вести.Ru 16:15
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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