Политика
Общественное телевидение РоссииПравительство разработало план восстановления экономики
Правительство разработало план восстановления экономики, передает ОТР заявление Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами. Документ будет передан в администрацию президента. Борьба с безработицей и доходы населения – основные приоритеты плана.
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Хоккей
«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 06:55
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Общество
В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:22
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК вчера в 16:28
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию
Астронавты американского пилотируемого корабля Crew Dragon, благополучно состыковавшегося с Международной космической станцией, перешли на ее борт.
Москва 24 31 мая в 13:35
Здоровье
Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 16:07
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Общество
Массовую вакцинацию от COVID-19 в России могут начать осенью
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса.
REGNUM 08:33
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%
Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Политика
Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»
77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году.
РБК 18:17
Общество
На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19
Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных Android-смартфонов
Май закончился, а это значит, что команда бенчмарка AnTuTu выпустила обновленный рейтинг самых «мощных» Android-смартфонов.
Live24 13:00
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Общество
Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году
Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
Наука
Ученые: манускрипты Мертвого моря «родились» не в Иудейской пустыне
ИА Красная Весна 13:04
Происшествия
На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания
Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы 12:31
Армия и оружие
Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры
ПНС и ЛНА обсудят конфликт в формате "5+5". Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры.
Piter.tv 03:52
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Происшествия
Опубликовано видео обрушения под Мурманском железнодорожного моста
Мурманск, 1 июня 2020, 19:50 — REGNUM В Сети опубликовано видео с места обрушения железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области.
REGNUM вчера в 12:50
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Здоровье
Сотрудник сахалинской областной больницы заболел коронавирусом
В рамках эпидрасследования рассматривается версии заражения от прилетевших родственников из Москвы, рассказал главный врач областной больницы Владимир Розумейко.
АСТВ вчера в 23:13
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Общество
Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве
Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов.
Вести.Ru 16:15