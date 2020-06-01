Правительство разработало план восстановления экономики, передает ОТР заявление Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами. Документ будет передан в администрацию президента. Борьба с безработицей и доходы населения – основные приоритеты плана.

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