Политика
Форпост Северо-ЗападКабмин разработал общенациональный план восстановления экономики
В понедельник, 1 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики. Он сказал об этом на оперативном совещании с вице-премьерами, отрывок которого опубликован на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить693
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Технологии
Вы просто неправильно их сравниваете. Глава Intel заявил, что не нужно обращать внимание на производительность CPU в бенчмарках
Посыл в целом имеет право на жизнь, но, если говорить непосредственно о процессорах, то, во-первых, многие покупают их именно ради производительности, а во-вторых, не очень понятно, какие именно технологии имел в виду глава Intel, учитывая проблемы с освоением новых техпроцессов и их последствия.
iXBT.com 10:12
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Происшествия
Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид
Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Футбол
«Лион» выкупил у «Вильярреала» трансфер Токо-Экамби
"Лион" выкупил у испанского "Вильярреала" трансфер футболиста сборной Камеруна Карла Токо-Экамби и заключил с ним полноценный контракт, сообщается на официальном сайте французского клуба.
РИА Новости 13:46
Политика
Республиканцы не дали Сенату осудить разгон протестующих
Демократическое меньшинство внесло на рассмотрение Сената Конгресса США резолюцию с осуждением действий властей во время разгона протестующих.
Ридус 19:37
Футбол
Бирхофф исключил возвращение Мюллера в сборную Германии
Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф подчеркнул, что вопрос вохвращения в команду форварда «Баварии» Томаса Мюллера не рассматривается.
Sport24.ru 19:02
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
В результате рубль рухнул: 18 марта курс доллара превысил 80 рублей, а российская валюта стала второй наиболее волатильной в мире.
Evo-rus.com 14:06
Игры
В The Last of Us Part 2 будут очень гибкие настройки уровня сложности
Городской портал Новый Нижний 19:00
Культура
На телевидении появится «Детский КВН»
В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском 04:47
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Космос
Новости Китая, утро: новые ракеты и странные угрозы Вашингтона
«Чанчжэн-11» до сих пор являлась единственной твердотопливной ракетой-носителем среди всех «Великих походов», так переводится название самой широкой и популярной линейки китайских ракет.
ЭКД вчера в 00:18
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Политика
Климкин объяснил, почему Украина откажется от «освобождения» Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «национальная идея» об «освобождении» Крыма перестаёт быть актуальной.
News.ru 19:32
Политика
В Facebook назвали записи Трампа оскорбительными
Как сообщает газета The Wall Street Journal, глава Facebook Марк Цукерберг на встрече с сотрудниками компании раскритиковал содержание многих записей президента США Дональда Трампа в соцсети, назвав их оскорбительными, однако он решит отказаться от их рецензирования.
Московский Комсомолец 19:15
Экономика
В России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
REGNUM 10:57
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС вчера в 16:18
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Политика
Косачев назвал протесты в США общенациональной бедой
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook во вторник назвал ситуацию с протестами в США, связанными с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, общенациональной бедой.
Парламентская газета 16:37
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Т. Фельгенгауэр ― Делаем перерыв. Это "Особое мнение" Дмитрия Быкова.
Эхо Москвы 14:44
Музыка
Брянцев приглашают на кастинги шоу «Голос»
БрянскToday вчера в 03:29
Политика
МИД потребовал защитить журналистов от полицейского произвола в США
В МИД РФ отреагировали на нападение полицейских на продюсера Sputnik Николь Руссел.
НТВ 14:13
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Зрители из Австралии и Швейцарии присудили российской группе второе место, а Исландия – первое. Третье место в этом опросе заняла Литва.
Evo-rus.com вчера в 13:44
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Хоккей
«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 06:55
Общество
В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
Как пояснил синоптик, потепление вызовет поступление теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга.
РИА Новости 17:22