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Правительство разрешило «НОВАТЭКу» продолжить обращение ГДР за рубежом

"Новатэк" получил от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями разрешение сохранить программу глобальных депозитарных расписок (ГДР).
ТАСС
ГДР компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.
Finam.Ru
16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках.
Коммерсантъ
Торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.
Бизнес журнал

Подробнее о событии

Правительство разрешило «Новатэку» сохранить программу депозитарных расписок
Коммерсантъ04:11
НОВАТЭКу разрешили сохранить депозитарные расписки за рубежом
РБК04:06
«НОВАТЭК» получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже
Интерфакс03:23
«Новатэку» разрешили продолжить листинг ГДР за рубежом
Профиль03:56
Правительство разрешило «НОВАТЭКу» продолжить обращение ГДР за рубежом
Finam.Ru03:22
«Новатэк» получил разрешение сохранить программу депозитарных расписок
ТАСС03:16
Правительственная комиссия разрешила «Новатэку» не прекращать листинг расписок за рубежом
ПРАЙМ03:16

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