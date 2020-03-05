Экономика
КоммерсантъПравительство разрешило Силуанову участвовать в набсовете Сбербанка
Правительство России разрешило министру финансов Антону Силуанову безвозмездно участвовать в работе наблюдательного совета Сбербанка. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Министр входил в состав набсовета банка до 2017 года.
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Правительство поручило Силуанову участвовать в наблюдательном совете Сбербанка
Национальная служба новостейвчера в 07:22
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Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
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В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
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В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
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Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
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Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Лионе
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
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В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
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Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Политика
Путин согласился увековечить труд женщин Иваново в годы войны
Будет рассмотрен вопрос увековечивания труда ткачих города Иваново в годы Второй Мировой войны.
Авто
На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada
На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», приступили к сборке автомобилей почти всех моделей LADA, кроме «Нивы».
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки
Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
Общество
Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье
Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
Общество
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Политика
Александр Пошивай возглавил Росморречфлот
В конце ноября на сайте кабмина были опубликованы распоряжения, из которых следовало, что экс-глава Росморречфлота Юрий Цветков остается в должности замминистра транспорта РФ, а врио руководителя Росморречфлота назначается Александр Пошивай.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
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Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA показало самую детальную за все время исследований панораму Марса.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Футбол
Семин ответил на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова гендиректора «железнодорожников» о том, что клуб рассмотрит несколько кандидатур на пост наставника клуба, в том числе и самого Семина.
Космос
Новый марсоход NASA получил имя «Настойчивость»
Напомним, что в августе 2019 года NASA объявило конкурс среди учащихся на лучшее название для нового шестиколёсного робота, предназначенного для исследования Красной планеты.
Политика
Путин поручил упростить оформление материнского капитала
Оформление материнского капитала должно быть упрощено. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика
Путин предсказал судьбу России без сильной президентской власти
Президент России Владимир Путин предсказал стране плохую судьбу без сильной президентской власти.
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.