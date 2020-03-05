Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство разрешило Силуанову участвовать в набсовете Сбербанка

Правительство России разрешило министру финансов Антону Силуанову безвозмездно участвовать в работе наблюдательного совета Сбербанка. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Министр входил в состав набсовета банка до 2017 года.
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Кабмин разрешил Силуанову участвовать в наблюдательном совете Сбербанка

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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
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