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Правительство разрешило иностранным инвесторам въезд в Россию на фоне ограничений

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Правительство разрешило въезд иностранных инвесторов в Россию в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщило Минэкономразвития.В источнике
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С чего всё началось

Правительство разрешило въезд в РФ иностранных инвесторов в условиях ковидных ограничений

Правительство РФ поддержало инициативу Минэкономразвития о предоставлении иностранным инвесторам возможности въезда в Россию в период ограничений, связанных с COVID-19. Министерство будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в РФ иностранных инвесторов.
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Интерфаксвчера в 16:51