Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПравительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
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Мишустин разрешил лечить COVID незарегистрированным китайским препаратом

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Интерфакс13:59

Правительство поручило использовать препарат «Гидроксихлорохин» против коронвируса

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Lenta.ru13:34

Кабмин поручил использовать незарегистрированный препарат из КНР для лечения коронавируса

ТАСС14:12
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
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Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
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Стороны в совместном заявлении отметили, что Москва и Эр-Рияд «провели большую работу с целью достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти».
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На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
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Lenta.ru 06:13
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Африке предрекли 10 миллионов зараженных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Африке может резко вырасти до 10 миллионов.
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Турция заставляет жителей Сирии воевать на стороне боевиков ПНС Ливии

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Общество

В 13 населённых пунктах Ленобласти ввели усиленный режим карантина

В Ленобласти в 13 населённых пунктах усилили режим ограничений в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
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Экономика

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Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
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Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы

О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
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Еще один роддом в Петербурге закрылся на карантин

Как сообщалось ранее 16 апреля, пациентка, у которой подтвердили новую коронавирусную инфекцию, поступила в родильный дом №10 в Петербурге с угрозой преждевременных родов.
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Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
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В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса

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Кино

В онлайн-кинотеатре Premier покажут сериал о подростках из 1990-х

Первый эпизод драматического сериала выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 23 апреля.
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Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

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Бывший защитник "Ак Барса" Андрей Марков завершил профессиональную карьеру хоккеиста.
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Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
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