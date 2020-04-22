Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек. При этом неустойка взыскиваться не будет, сообщили ТАСС в Росстандарте.

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

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