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Российская газета
Российская газета

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.В источнике
С чего всё началось
Как информирует
 пресс-служба правительства, данной услугой можно будет воспользоваться в тех МФЦ, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
RT на русском03:26
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Российская газета

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

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Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

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Михаил Мишустин разрешил регистрировать автомобили в МФЦ

Московский Комсомолец03:22
Интерфакс

Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

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