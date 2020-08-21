Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ
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В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.В источнике
С чего всё началось
Как информирует
пресс-служба правительства, данной услугой можно будет воспользоваться в тех МФЦ, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
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