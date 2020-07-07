Москва, 7 июля 2020, 20:54 — REGNUM Правительство Российской Федерации разрешило выдавать клиентам авиакомпаний ваучеры вместо денег за возврат авиабилетов. Соответствующее постановление подписано сегодня, 7 июля, председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

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