с чего всё началось

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.

Общество В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства. 456

Единоборства «РЕН ТВ» покажет бои турнира UFC Fight Night 172 «РЕН ТВ» намерен показать поединки турнира UFC Fight Night 172, который запланирован на 17 мая в американском Джексонвилле, сообщает пресс-служба телеканала.

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы. 33

Политика Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины Российской стороне стоит отказаться от прогнозов по поводу возможного распада Украины и политических сложностей для нынешних киевских властей. 77

Путешествия Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. 12

Политика Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году. 11

Здоровье Онищенко предостерег от неправильной вакцинации от коронавируса Как уверяет Онищенко, требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие, так как существует риск, что она окажется или малоэффективной, или дающей нежелательные побочные эффекты. 74

Экономика Саудиты скупили доли Boeing и Facebook Эр-Рияд, 16 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приобрели доли крупных американских корпораций, передаёт 16 мая CNBC.

Здоровье Пациентам с тяжелой формой COVID-19 может понадобиться реабилитация Отмечается, что тем, кто долгое время провел в реанимации, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, также понадобится длительная и серьезная реабилитация. 5

Авто Hyundai рассказал о новинках для авторынка России До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80. 40

Происшествия Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства. 424