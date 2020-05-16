с чего всё началось

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Общество Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. 146

Единоборства «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет турнир UFC Fight Night 172 Телеканал РЕН ТВ сообщил, что покажет в прямом эфире турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 66

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин. 3K

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 760

Футбол В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020 Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.

Политика Украина обновила санкционный список против российских организаций Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. 1,2K

Экономика Barrick Gold продала последний актив в России Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса. 13