Коронавирус
РИА НовостиПравительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
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При расчете федеральных стимулирующих доплат медработникам за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, не будет учитываться фактор времени, сообщается на сайте правительства.РБК09:43
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Кабмин утвердил отказ от учёта времени при доплатах медикам за работу с COVID-19
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