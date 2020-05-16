Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПравительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
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Михаил Мишустин
Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельТелеканал 360° 10:19
с чего всё началось
При расчете федеральных стимулирующих доплат медработникам за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, не будет учитываться фактор времени, сообщается
 на сайте правительства.
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